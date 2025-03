OpenAI: ChatGPT accoglie un nuovo generatore di immagini

La sfida tra OpenAI e Google si fa sempre più vivace. Ogni giorno assistiamo all’arrivo di aggiornamenti rivoluzionari da parte dei big dell’intelligenza artificiale, che introducono novità sempre più all’avanguardia sui loro modelli alla fine di ottenere il primato. Nelle scorse settimane Google ha attirato l’attenzione annunciando parecchie novità che hanno coinvolto Gemini, mentre Anthropic ha cercato di tenere testa ai rivali introducendo su Claude la possibilità di effettuare ricerche sul web. Adesso tocca ad OpenAI, che annuncia l’arrivo di un nuovo generatore di immagini su ChatGPT.

ChatGPT: arriva un nuovo generatore di immagini

La nuova funzione annunciata da OpenAI aggiorna il modello 4o di ChatGPT, che si dimostra adesso in grado di rispondere ai prompt tramite immagini. Il modello sarà capace di realizzare immagini da zero, tenendo conto soltanto della richiesta dell’utente; ma anche di modificare immagini esistenti che l’utente potrebbe fornire insieme alle indicazioni per la trasformazione desiderata.

OpenAI ha già rilasciato un comunicato ufficiale nel quale chiarisce il funzionamento del modello, dichiarando inoltre la particolare attenzione rivolta alla sicurezza degli utenti. Un aspetto rilevante che rende il risultato raggiunto dall’azienda ancora più interessante.

Il generatore di immagini introdotto da OpenAI, infatti, si dimostra particolarmente efficiente per la sua capacità di reagire ai prompt in maniera coerente, rispettando la richiesta dell’utente. É infatti capace di identificare tra i dieci e i venti oggetti presenti in un’unica immagine per disporli correttamente, può creare foto realistiche o offrire un supporto agli utenti tramite la creazione di infografiche, permettere di modificare facilmente foto reali o creare da zero delle immagini dettagliate.

Un insieme di esempi sono stati forniti da OpenAI tramite il suo comunicato, che afferma la disponibilità della nuova funzione per tutti gli utenti Plus, Pro, Team e Free. L’azienda non tralascia la consapevolezza di dover ancora perfezionare il modello, informando gli utenti che le immagini potrebbero essere tagliate in alcuni casi e che potrebbero presentarsi allucinazioni. Nonostante ciò, il traguardo raggiunto risulta degno di nota e sarà senz’altro interessante scoprire quale livello di precisione sarà in grado di raggiungere ChatGPT in un futuro non troppo lontano.