Scopri l’offerta WindTre Unlimited con smartphone GRATIS

Il listino offerte del gestore WindTre include tantissime opzioni destinate a chi richiede una nuova linea, tra queste le All Inclusive sono le più interessanti. I clienti che ne richiedono l’attivazione, infatti, hanno la possibilità di ottenere uno smartphone gratis e tantissimi Giga per la navigazione.

La WindTre Unlimited 200 5G è una delle offerte con smartphone incluso nel prezzo. I nuovi clienti possono attivarla accedendo al sito ufficiale del gestore o recandosi in uno dei punti vendita così da ricevere un Vivo Y28s 5G a costo zero.

Scopri tutti i dettagli sull’offerta WindTre Unlimited 5G

L’offerta WindTre Unlimited 5G prevede una spesa di 14,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’Estero

200 SMS da inviare a chiunque

200 GB in 5G FULL SPEED

Giga senza limitati in 5G

Il gestore permette, inoltre, di usufruire gratuitamente del servizio Call center senza attese, che consente di richiedere assistenza in qualsiasi momento contattando il numero gratuito 159. I clienti ricevono anche uno smartphone 5G gratuitamente. In questo caso, WindTre propone un Vivo Y28s 5G. Il gestore non richiederà nessuna spesa extra e sarà così possibile ottenere lo smartphone sostenendo soltanto la spesa prevista per il rinnovo della tariffa. Inoltre, grazie al blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, WindTre garantisce l’inesistenza di addebiti inattesi.

Grazie all’app WindTre è poi possibile monitorare le proprie spese e conoscere le promozioni dedicate, ma anche partecipare al programma WinDay per ricevere premi e sconti giornalieri.

In merito allo smartphone proposto dal gestore, i clienti potranno anche rifiutare l’opzione inclusa e scegliere tra uno dei dispositivi presenti in listino. In quest’ultimo caso, sarà necessario prendere atto delle spese extra previste e affrontare i costi aggiuntivi, oltre a una spesa anticipata per l’acquisto. Accedendo al sito ufficiale del gestore è possibile conoscere tutti i dettagli sulle ulteriori offerte All Inclusive con smartphone incluso così da poter scegliere la versione più adeguata ai propri bisogni.