Xiaomi espande la sua serie: in arrivo un nuovo SUV con range extender

Xiaomi si prepara a lanciare i suoi nuovi modelli. Ciò subito dopo aver fatto il suo ingresso nel settore automobilistico con la SU7. La berlina elettrica infatti ha riscosso un successo straordinario nel suo ambito. Si parla di una domanda talmente alta da rendere difficile persino soddisfare tutti gli ordini in tempi brevi. Chi la acquista oggi dovrà attendere fino al 2026 per la consegna. Segno evidente dell’interesse crescente verso le auto elettriche del brand cinese. Per far fronte a questa sfida, Xiaomi ha così deciso di potenziare la produzione, mentre lavora anche su nuovi veicoli.

Xiaomi e i nuovi modelli del futuro

Il prossimo passo di Xiaomi riguarderà il debutto del SUV YU7, un modello che arriverà ufficialmente nei prossimi mesi. Già da tempo si rincorrono indiscrezioni su di lui. Tra immagini spia e dati rivelati dal Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica cinese (MIIT). Questo nuovo SUV potrebbe replicare il successo della SU7. Probabilmente grazie a un design moderno e a soluzioni tecnologiche avanzate.

L’ azienda però non si ferma e guarda già oltre. Il terzo modello Xiaomi sarà ancora un SUV, ma questa volta con una novità. Ovvero non sarà completamente elettrico, bensì dotato di un sistema range extender. La domanda di auto con range extender in Cina è in forte crescita. Questo tipo di veicoli abbina un motore elettrico a un generatore a benzina che ricarica la batteria, eliminando il timore di restare senza energia. Xiaomi ha deciso di puntare su questa soluzione per il suo prossimo modello, atteso nel 2026.

Il prototipo, conosciuto internamente con il nome in codice “Kunlun”, è già stato avvistato durante i test su strada. Secondo alcune fonti, potrebbe arrivare sul mercato con il nome di YU9. Anche se è ancora pesantemente camuffato, è possibile già intravedere alcune caratteristiche del suo design. Il quale si presenta più squadrato rispetto agli attuali modelli Xiaomi. Si parla infatti di uno stile un po’ meno sportivo e più orientato alla praticità, con un abitacolo pensato per ospitare fino a sei passeggeri. È quindi un’opzione ideale per le famiglie.

L’esistenza di questo nuovo modello era stata già anticipata da un documento di Bosch trapelato in passato, in cui veniva menzionato nella roadmap di Xiaomi. Il SUV dovrebbe integrare il sistema di frenata intelligente Bosch IPB 2.0, ma i dettagli sul powertrain restano ancora sconosciuti. Per ora, non resta che attendere nuove informazioni su quello che potrebbe diventare un modello chiave nella strategia automobilistica dell’azienda cinese.