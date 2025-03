iPhone 16e con WindTre: le opzioni per l’acquisto

L’iPhone 16e è ufficialmente disponibile nel listino WindTre. Offrendo agli utenti la possibilità di acquistarlo con diverse modalità di pagamento. Il modello più economico della nuova serie Apple, compatibile con AppleIntelligence, può essere acquistato sia in un’unica soluzione che in comode rate mensili. WindTre infatti si distingue per la varietà di offerte. Con prezzi leggermente superiori rispetto a quelli standard di Apple per il pagamento diretto, ma con vantaggi extra per chi sceglie le soluzioni rateali.

Promo WindTre: prezzi e modalità di pagamento

Le offerte WindTre sono pensate, come detto, per chi attiva una nuova linea oppure per chi è già cliente dell’operatore. I piani tariffari associati includono minuti illimitati, SMS e connessione 5G con ampie quantità di traffico dati. Grazie a queste soluzioni, l’acquisto dell’iPhone 16e diventa più accessibile. Poiché consente di affrontare il costo nel tempo, senza dover pagare l’intero importo in una sola volta.

WindTre propone il modello da 128GB con un anticipo di 99,90€ e una rata mensile di 19,99€ per 30 mesi se si sceglie il piano Unlimited 200 5G Easy Pay. Per chi è già cliente, invece, è disponibile un’opzione senza anticipo. Con rate da 22,99€ al mese abbinata al piano Mia Smart Pack Unlimited 5G.

L

e varianti da 256GB e 512GB seguono lo stesso schema, con prezzi in aumento in base alla capacità di archiviazione. Il modello più capiente può essere acquistato con rate mensili fino a 36,99€ per 30 mesi, senza anticipo. Mentre alcune offerte Limited Edition riservate a determinati clienti prevedono riduzioni sulla rata mensile.

Oltre al pagamento rateale con WindTre, esiste anche la possibilità di acquistare l’iPhone 16e tramite Klarna. Ovvero suddividendo l’importo in tre rate senza interessi. Chi preferisce acquistarlo senza vincoli può trovare offerte vantaggiose su eBay. Insieme ad alcuni sconti che riducono il prezzo finale rispetto a quello ufficiale. Insomma una soluzione più che vantaggiosa di cui godere prima che sia troppo tardi.