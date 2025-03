Apple si prepara al lancio del primo iPhone pieghevole

Apple ha deciso: l’uscita del suo primo iPhone pieghevole è prevista per il 2026. La notizia è stata confermata come sempre dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg. La forma del nuovo dispositivo assomiglierà a quella del suo competitor, il Samsung Galaxy Z Fold. Avrà un ampio schermo interno pieghevole e all’esterno un display compatto. Secondo l’esperto, il nuovissimo IPhone sarà molto costoso e la sua stima ammonta a circa 2000 dollari. Questo perché possiede tutte le caratteristiche per avere successo. Nonostante il prezzo così alto, l’azienda vuole entrare in una categoria di mercato che sta crescendo ogni giorno di più.

Il nuovo Apple sarò un dispositivo ibrido tra smartphone e tablet

Il nuovo iPhone pieghevole avrà molte delle tecnologie che si stanno sviluppando in vista dell’uscita del prossimo autunno dell’iPhone 17 Air. Sarà un modello sottilissimo, mai realizzato finora dalla compagnia, con uno spessore di neanche 5,5 millimetri. La particolarità riguarderà la batteria che avrà una durata maggiore rispetto agli altri. Per quanto riguarda fotocamera e altoparlanti invece, si stanno ancora cercando dei compromessi.

In questo momento la sfida principale di Apple è quella di capire come ridurre al minimo lo spazio per tutti i componenti. Solo così potrà essere preparato alla sfida tecnologica dei dispositivi pieghevoli. Ad oggi, le informazioni sul pieghevole di Apple sono ancora poche e incerte, ma alcuni dettagli iniziano a essere chiari. Il telefono, oltre al display esterno da 5,5 pollici, avrà anche quello interno pieghevole da 7,8 pollici. Quest’ultimo si avvicina per dimensioni a un iPad mini.

Secondo Mark Gurman, la produzione all’inizio sarà limitata e la disponibilità del dispositivo potrebbe essere molto ridotta durante i primi mesi. E anche se il prezzo è molto alto, si pensa che l’IPhone possa avere un impatto positivo sulle vendite. Se la produzione e la domanda cresceranno come previsto, il pieghevole Apple entrerà a far parte della gamma iPhone 18, ampliando ulteriormente la sua offerta.