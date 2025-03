Google svela un evento Pixel in Giappone

Google ha acceso la curiosità del pubblico giapponese con una serie di post sui suoi canali social. Il più eclatante è apparso su X, dove la scritta “Google Pixel” è stata modificata con due piccole corna da diavolo sulla lettera “P”, accompagnata da un’emoji a tema. Ma il dettaglio più interessante è senza dubbio la data riportata nel post, 29 marzo 2025.

A confermare che si tratta di un evento ufficiale è stato un secondo post, che ha rivelato il nome dell’iniziativa. Ovvero”Google Pixel Imagination Studio”. L’appuntamento è fissato per il 29 marzo a Shibuya, una delle zone più vivaci di Tokyo. Sullo sfondo dell’immagine promozionale si intravedono le silhouette delle Babymonster, una delle band K-Pop più seguite del momento. Ciò suggerisce quindi che l’evento avrà una forte componente musicale. Probabilmente per dimostrare alcune nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale dei dispositivi Pixel.

Il mercato giapponese è sempre più centrale per Google

Non è la prima volta che Google utilizza il mondo dello spettacolo per promuovere i suoi smartphone. Già lo scorso agosto, per il lancio dei Pixel 9, l’azienda aveva organizzato un grande evento online. Il quale venne poi trasmesso in streaming e arricchito dalla partecipazione di ospiti celebri. La strategia è dunque abbastanza chiara. L’ azienda punta a rendere i suoi Pixel sempre più popolari sfruttando la combinazione di tecnologia, intrattenimento e creatività.

Negli ultimi anni, la presenza di Google nel mercato giapponese è cresciuta in modo considerevole. Nel 2023, il Pixel 7a ha registrato un boom di vendite, con un aumento di oltre il 500% rispetto all’anno precedente. Ciò ha poi contribuito a ridimensionare il ruolo di Sony Xperia. Il quale, per anni, aveva dominato il settore nel Paese.

L’evento del 29 marzo sembra quindi essere una mossa mirata per consolidare ancora di più questa crescita. Google potrebbe sfruttare l’occasione per presentare nuove funzionalità basate sull’IA. Magari con un’attenzione particolare su nuovi strumenti creativi, come l’editing avanzato di foto e video o funzioni esclusive per la musica. D’altronde, la recente strategia dell’azienda punta proprio a integrare l’AI in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Rendendo l’esperienza utente più fluida e intuitiva che mai.