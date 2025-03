Google Foto modifica le API: a rischio l’integrazione con le cornici digitali

Google Foto

A partire da giugno 2025, Google introdurrà modifiche alle API di Google Foto che influenzeranno il funzionamento di dispositivi e servizi di terze parti, tra cui le cornici digitali connesse. In particolare, queste modifiche limiteranno l’accesso agli album fotografici dell’utente, rendendo più complessa o del tutto impossibile la visualizzazione automatica delle immagini archiviate nella piattaforma.

Secondo quanto emerso, le nuove regole interesseranno le app e i dispositivi che utilizzano le API di Google per recuperare e mostrare contenuti salvati in Google Foto. Questo cambiamento coinvolge direttamente aziende come Aura, produttrice di cornici digitali smart, che ha già iniziato ad avvisare i propri utenti.

Accesso agli album limitato o revocato

Fino ad oggi, molte cornici digitali consentivano di collegare l’account Google Foto per visualizzare automaticamente album condivisi o selezionati. Con le nuove regole, però, le API pubbliche non potranno più accedere a questo tipo di contenuti. Ciò significa che gli album già collegati potrebbero smettere di funzionare o richiedere autorizzazioni aggiuntive che, in alcuni casi, non saranno più disponibili.

Aura, ad esempio, ha dichiarato che la modifica impedirà la sincronizzazione continua con gli album di Google Foto. La cornice potrà continuare a mostrare le foto già caricate, ma non sarà più possibile aggiornarle in tempo reale dal cloud Google.

Le alternative possibili

Per continuare a usare le cornici digitali, gli utenti dovranno caricare manualmente le immagini tramite app dedicate o altri servizi cloud compatibili. Alcuni produttori potrebbero introdurre soluzioni alternative, ma l’interruzione dell’accesso diretto agli album rappresenta una limitazione significativa per chi usa Google Foto come archivio principale.

La modifica è parte di un riassetto generale delle API di Google, finalizzato a una maggiore protezione della privacy e dei dati personali, ma potrebbe avere un impatto concreto sull’esperienza d’uso quotidiana di molti utenti.

Con le nuove restrizioni alle API di Google Foto, l’integrazione tra cornici digitali e album cloud sarà profondamente limitata. Gli utenti dovranno adattarsi a metodi alternativi di caricamento e gestione delle immagini, in attesa che i produttori propongano soluzioni compatibili con le nuove regole.