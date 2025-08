Amazon sconta di 300 euro il Google Pixel 9 Pro XL: il prezzo è RIDICOLO

Volete uno dei migliori smartphone del 2024/2025? siete nel posto giusto, proprio in questi giorni Amazon ha deciso di abbassare di molto il livello di spesa di un prodotto che non ha nulla da invidiare a tutti gli altri in commercio: stiamo parlando di Google Pixel 9 Pro XL, a mani basse forse il migliore dispositivo del momento.

Disponibile sul mercato dal terzo trimestre del 2024, il device è caratterizzato da alcuni punti di forza che gli permettono di distinguersi dai diretti concorrenti. La prima cosa che notiamo è sicuramente il sistema operativo Android in versione Stock, utilissimo per godere appieno delle singole funzionalità che l’OS di Google riesce ad offrire, senza filtri o vincoli particolari.

Oltre a ciò, essendo comunque la versione XL, parliamo di un prodotto con display da 6,8 pollici di diagonale che può raggiungere una risoluzione di 1344 x 2992 pixel, che si appoggia a tecnologia LTPO OLED per una densità di 486 ppi, ma anche con 120Hz di refresh rate e protezione Gorilla Glass Victus 2. Il processore è il Google Tensor G4, octa-core con una frequenza che può raggiungere al massimo 3,1GHz, affiancato dalla presenza di GPU Mali-G715 MC7, ed anche all’incirca 16GB di RAM con 1TB di memoria interna (ma in questo caso dipende dalla variante che andrete ad acquistare).

Collegatevi subito al canale Telegram @codiciscontotech per avere ogni giorno le offerte Amazon sul vostro smartphone, con anche codici sconto gratis in regalo e tanti errori di prezzo segreti.

Amazon, il prezzo di vendita di Google Pixel 9 Pro XL è scontatissimo

Il Google Pixel 9 Pro XL costa davvero sempre meno su Amazon, proprio perchè il suo listino di 1199 euro è fortemente ridotto rispetto al passato, grazie alla promozione con il 25% di sconto lanciata dall’azienda americana, per arrivare in questo modo ad un investimento finale da sostenere pari a soli 899 euro. Premete questo link per effettuare l’acquisto.