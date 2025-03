Google Pixel 9 è da acquistare subito a questo prezzo con le Offerte di Primavera di Amazon

Google Pixel 9 è lo smartphone che dovete acquistare in questo periodo durante la campagna promozionale Offerte di Primavera di Amazon, un prodotto che nasconde al proprio interno un’anima da top di gamma, dietro comunque una cifra d’acquisto tutt’altro che elevata, sopratutto in questi giorni. Il prodotto può essere acquistato in quattro colorazioni differenti, di cui solamente tre disponibili in offerta, nella variante che prevede un quantitativo fisso di 128GB.

Se decidete di avvicinarvi all’acquisto di Google Pixel 9, dovete prima di tutto sapere che le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore, affiancate ad un peso che comunque è più che abbordabile, pari a soli 198 grammi. Il dispositivo si può tenere tranquillamente in mano con un display da 6,3 pollici di diagonale, che presenta risoluzione di 1080 x 2424 pixel, ed anche una densità di 422 ppi, è un OLED di alta qualità che raggiunge un refresh rate di 120Hz, con 16 milioni di colori e protezione da urti e graffi con Gorilla Glass Victus 2.

Google Pixel 9: nuovo sconto su Amazon

Il Google Pixel 9 costa sempre meno, infatti in questi giorni gli utenti sono liberi di accedere ad uno smartphone effettivamente di ottima qualità, per il quale è richiesto un investimento finale di soli 696,88 euro, contro gli 899 euro previsti di listino. Il risparmio è massimo nella colorazione Grigio Creta, con spedizione a domicilio gratuita e soprattutto nella sua variante no brand. Può essere vostro direttamente a questo link.

In fase di acquisto è bene prestare attenzione al taglio di memoria che verrà selezionato, proprio perché non potrà essere incrementato con l’ausilio di una microSD.