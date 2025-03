Google Pixel 9a dal 14 aprile disponibile in Italia: prezzi e specifiche

Dopo l’annuncio ufficiale e un leggero rinvio dovuto a un problema tecnico fortunatamente risolto, ora è ufficiale: Google Pixel 9a sarà disponibile in Italia dal 14 aprile 2025. A comunicarlo è stata direttamente Google, che ha anche confermato le date per gli altri mercati: il 10 aprile negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada; il 16 aprile in Australia, India, Singapore, Taiwan e Malesia. In Giappone bisognerà attendere ancora un po’.

Un debutto atteso (e posticipato), quello del nuovo Google Pixel 9a

Il nuovo smartphone di fascia media targato Google era stato annunciato lo scorso 19 marzo, ma il suo debutto è stato posticipato all’ultimo momento per via di un problema legato a un piccolo lotto di unità. In rete si era parlato di surriscaldamento, ma alla fine si è trattato di una questione software, già sistemata tramite aggiornamento. Nessun guasto hardware, quindi, e il lancio globale è potuto partire quasi senza intoppi.

Le caratteristiche del nuovo Pixel 9a

Il Pixel 9a mantiene lo stile compatto e curato tipico della linea “a”, ma introduce diverse migliorie. Il display da 6,3 pollici pOLED Actua ha una frequenza dinamica fino a 120Hz, con una luminosità di picco che raggiunge i 2700 nit. A muovere tutto c’è il chip Google Tensor G4, accompagnato dal coprocessore di sicurezza Titan M2.

Le varianti disponibili saranno due in merito a memoria e prezzo. Ecco il resoconto:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, a 549€;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, a 649€.

Per quanto riguarda i colori invece il prodotto sarà disponibile con quattro tonalità diverse, ovvero Viola ametista, Rosa peonia, Grigio creta e Nero ossidiana. Chiunque vorrà acquistarlo in Italia o in Europa, dovrà attendere quindi il prossimo 14 aprile. Bisognerà dunque aspettare ancora un po’ ma ormai ci siamo quasi. Sarà probabilmente uno dei prodotti più acquistati del momento viste le sue qualità.