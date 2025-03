Google Pixel 9a è ufficiale: cambia il design e c’è Gemini

È arrivato ufficialmente il nuovo Google Pixel 9a. Lo smartphone, tanto chiacchierato proprio durante questi giorni, porta una forte integrazione con l’AI Gemini e soprattutto un design nettamente diverso dal suo predecessore Pixel 8a. Si tratta del dispositivo della serie “a” di Google più potente mai prodotto. Le colorazioni disponibili in vendita sono Obsidian (nero), Porcelain (grigio), Iris (viola) e Peony (rosa). La sua estetica è ben elaborata con scocca in metallo e plastica riciclata. Google Pixel 9a è inoltre resistente all’acqua e alla polvere, ancor di più rispetto al modello precedente grazie alla certificazione IP68.

Display più luminoso e fotocamera migliorata

La bellezza del dispositivo passa attraverso il suo display da 6,3 pollici di ampiezza. Il pannello assicura una gran luminosità e soprattutto qualità essendo un pOLED. La fluidità è sicuramente un punto di forza grazie ai 120 Hz, mentre la luminosità è in grado di spingersi fino di 2.700 nit. Rispetto all’anno scorso si tratta di un netto passo avanti.

Sul fronte fotografico, Google ha rivisto il comparto con:

Una fotocamera principale da 48 MP con tecnologia Quad PD Dual Pixel , stabilizzazione ottica (OIS) e zoom Super Res fino a 8x;

con tecnologia , stabilizzazione ottica (OIS) e zoom Super Res fino a 8x; Un sensore ultra grandangolare da 13 MP con campo visivo di 120 gradi;

con campo visivo di 120 gradi; Una fotocamera frontale da 13 MP, con registrazione video fino a 4K.

Pixel 9a eredita inoltre le funzioni avanzate di Google per la fotografia, tra cui Scatto Migliore, Magic Editor, Foto Nitida e la nuova modalità Astrofotografia per i video.

Prestazioni e autonomia potenziate

Il cuore pulsante del nuovo Google Pixel 9a è rappresentato dal processore Google Tensor G4. Si tratta dello stesso chip in dotazione ai Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro Fold. Per la gestione dei processi in maniera brillante, un ruolo chiave spetta ai suoi 8 GB di RAM. Per quanto concerne l’archiviazione, ecco due tagli di memoria da 128 e 256 GB. L’autonomia sarà il fiore all’occhiello siccome lo smartphone sarà in grado di spingersi oltre le 30 ore e quindi oltre la giornata. Il merito va attribuito alla batteria da 5100 mAh dotata di ricarica wireless e ricarica rapida.

Prezzi e disponibilità

Pixel 9a sarà disponibile in Italia da aprile, acquistabile su Google Store, Amazon, Unieuro, MediaWorld, Euronics e Vodafone, con i seguenti prezzi:

Pixel 9a 8/128 GB: 549 euro

Pixel 9a 8/256 GB: 649 euro

Chi acquista il dispositivo avrà Google One e YouTube Premium gratis per 3 mesi e Fitbit Premium incluso per 6 mesi. Google ha inoltre lanciato una nuova linea di cover in silicone, abbinate alle colorazioni dello smartphone.