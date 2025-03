Google Foto introduce un cambiamento nell’interfaccia

Google Foto continua a evolversi con aggiornamenti che mirano a migliorare l’esperienza d’uso complessiva. Tra le ultime novità in fase di sviluppo, emerge una modifica che punta a eliminare una ridondanza nella gestione delle immagini. Questa soluzione però potrebbe non risultare così efficace come previsto.

Google Foto: un cambiamento che potrebbe complicare l’esperienza utente

Attualmente, quando si visualizza una foto o un video nell’app, esistono due modi per accedere ai dettagli del file e agli strumenti di gestione. Gli utenti possono effettuare uno swipe dal basso verso l’alto. Oppure toccare l’icona con tre punti verticali situata in alto a destra. Questa doppia opzione è vista come una ripetizione non necessaria dal team di sviluppo di Google, che ha deciso di intervenire per migliorare l’interfaccia.

Secondo un’analisi condotta da Assemble Debug e riportata da AndroidAuthority, nella versione 7.20.0.736111255 di Google Foto è nascosta una modifica che riorganizza queste funzioni. Con il nuovo aggiornamento infatti, lo swipe verso l’alto mostrerà soltanto i dettagli della foto o del video. Mentre le opzioni di gestione saranno accessibili esclusivamente tramite il menu dei tre punti.

L’intenzione di rendere l’interfaccia più intuitiva però potrebbe non portare i risultati sperati. Separare le informazioni sui file dagli strumenti di modifica e organizzazione potrebbe rallentare alcune operazioni per chi utilizza spesso queste funzioni. Funzioni come “Aggiungi a un album“, “Sposta in archivio” o “Stampa” saranno disponibili solo nel menu secondario. Rendendo così necessaria un’interazione aggiuntiva.

Per coloro abituati alla versione attuale, tale cambiamento potrebbe risultare poco pratico. Anche se la ridondanza viene tecnicamente eliminata, la nuova struttura potrebbe costringere a eseguire più passaggi per svolgere le stesse operazioni. Non è ancora chiaro quando questa modifica verrà rilasciata ufficialmente. Ma potrebbe essere introdotta nei prossimi update. Nel frattempo, chi desidera scaricare o aggiornare Google Foto può farlo tramite il Play Store, verificando la disponibilità dell’ultima versione.