Soundbar Samsung al 50% di sconto solo oggi su Amazon

Avete appena acquistato un televisore e volete godere a tutti gli effetti del cinema a casa vostra? allora potrebbe essere il caso di pensare di acquistare una soundbar di casa Samsung, oggi in promozione su Amazon con un prezzo di vendita davvero molto conveniente. Il modello HW-C430/ZF appartiene alla serie C, ed è comprensivo anche di un subwoofer, che si collega alla soundbar principale solamente via bluetooth, quindi senza alcun cavo che unisce entrambe le parti.

Il prodotto è disponibile nella sua colorazione nera, realizzato prevalentemente in plastica, con tessuto nella parte anteriore, nonché comunque dimensioni tutt’altro che grandi ed ingombranti, se pensate che raggiungono per la precisione 85,88 x 7,5 x 5,9 centimetri, ed un peso di 5,9kg, per quanto riguarda comunque la sola soundbar. L’audio che si viene a generare è a 2.1 canali, con un suono ricco e puro che viene impreziosito dalla presenza di bassi profondi, ideali per la riproduzione di ogni tipologia di contenuto, a cui si aggiunge il supporto al DTS Virtual:X.

Soundbar Samsung: uno sconto pazzesco dal prezzo incredibilmente basso

Solamente 99 euro per l’acquisto della soundbar di Samsung, con annesso anche il subwoofer, il suo prezzo originario di listino di 199 euro è scontato giusto in questi giorni del 50%, per arrivare così ad un risparmio molto importante, e la possibilità di spendere poco, senza andare minimamente ad intaccarne le specifiche, le prestazioni o le funzionalità generali. L’ordine può essere completato qui.

Lanciato nel corso del 2023, con l’adaptive sound lite, il dispositivo elencato nell’articolo rappresenta ancora oggi la massima espressione della qualità dell’audio di Samsung, perfetto per la maggior parte degli utilizzi, a prescindere dai contenuti che verranno effettivamente riprodotti.