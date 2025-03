Samsung Galaxy Z Fold 7 sarà eccezionale: trapelati dettagli su prestazioni e fotocamere

L’attesa per il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 7 è ormai costante. Gli utenti stanno raccogliendo quante più informazioni possibili dal web e in queste ore sarebbero trapelati altri dettagli. Sono infatti spuntate fuori nuove indiscrezioni, che anticipano miglioramenti significativi, soprattutto nel comparto fotografico e nelle prestazioni generali. A quanto pare ci saranno più novità del previsto.

Un processore più potente e una fotocamera da 200 MP: Galaxy Z Fold 7 sarà eccezionale

Samsung farà di tutto per rendere il suo nuovo Galaxy Z Fold 7 il top assoluto sul mercato. Non potrà mancare l’ultimo chip di Qualcomm, il nuovo Snapdragon 8 Elite. Sarà compito suo conferire ottime prestazioni al prodotto ma soprattutto un’ottima efficienza energetica soprattutto in multitasking.

Uno dei cambiamenti più interessanti riguarderà la fotocamera, quella principale. Secondo quanto riportato infatti passerà a 200 MP. Si tratterebbe di un salto importante, dal momento che ora come ora i modelli Fold hanno a disposizione 50 MP. Il livello verrebbe alzato dunque a quello dei Galaxy S top di gamma.

L’intero comparto fotografico dovrebbe essere davvero performante. Ecco l’elenco delle specifiche:

Fotocamera principale da 200 MP ;

; Ultra-grandangolare da 12 MP ;

; Teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico;

con zoom ottico; Fotocamera esterna per i selfie da 10 MP.

C’è ancora incertezza sulla fotocamera sotto il display (UDC – Under Display Camera), che nel modello precedente aveva una risoluzione di 4 MP. Samsung potrebbe decidere di migliorarla, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Un pieghevole che vuole alzare l’asticella

L’introduzione di una fotocamera da 200 MP in un pieghevole non è una novità assoluta: Samsung l’ha già sperimentata nel Galaxy Z Fold 6 Special Edition, un modello disponibile solo in Corea del Sud e Cina. Con il Fold 7, però, questa tecnologia potrebbe finalmente arrivare sul mercato globale.

Parallelamente, l’azienda sudcoreana sta lavorando a un dispositivo pieghevole con tre pannelli, un progetto che potrebbe diventare realtà entro la fine del 2025.