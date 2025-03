App Google: spunta un’opzione per gestire i badge delle notifiche

Google

All’interno della versione più recente dell’app Google è stata individuata una nuova voce nelle impostazioni avanzate, che permette di mostrare o nascondere i badge delle notifiche sull’icona dell’app. L’opzione è visibile solo a un numero limitato di utenti e potrebbe far parte di un test attivato lato server.

La funzione compare nel percorso Impostazioni > Generali > Avanzate, dove è stata aggiunta la voce “Mostra badge delle notifiche”. Attivando o disattivando l’interruttore, l’utente può decidere se visualizzare o meno il classico pallino con il numero delle notifiche non lette sopra l’icona dell’app Google.

Un controllo in più sulla personalizzazione

Questa novità offre maggiore flessibilità nel controllo delle notifiche visive, una richiesta frequente da parte degli utenti che desiderano ridurre le distrazioni o semplificare l’interfaccia della schermata home. Fino ad ora, la gestione dei badge era centralizzata nelle impostazioni del launcher, senza la possibilità di intervenire a livello di singola app.

L’aggiunta di questa opzione rappresenta un piccolo ma significativo passo verso una gestione più granulare delle notifiche, in linea con le tendenze più recenti di personalizzazione su Android.

Rollout limitato e nessuna conferma ufficiale

Al momento, l’opzione sembra disponibile solo per alcuni dispositivi e versioni selezionate dell’app Google. Non è stata annunciata ufficialmente, e il rilascio potrebbe rientrare in una fase di test A/B, in attesa di una distribuzione più ampia. Non è necessario aggiornare manualmente l’app: l’attivazione della funzione avviene lato server e potrebbe richiedere tempo per raggiungere tutti gli utenti.

L’aggiunta dell’interruttore per i badge delle notifiche nell’app Google rappresenta un’ulteriore spinta verso un’interfaccia più personalizzabile e meno invasiva. Anche se ancora in fase di test, la funzione punta a migliorare il controllo da parte dell’utente sull’esperienza d’uso quotidiana. Nelle notizie correlate, vi ricordiamo che l’azienda di Mountain View sta lavorando per integrare Gemini in tutti i suoi servizi e software.