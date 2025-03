Google Documenti: in arrivo i riassunti forniti dall’AI

Google continua ad innovare la sua proposta per i suoi utenti. A tal proposito, l’azienda di Mountain View ha annunciato l’introduzione di un nuovo strumento per “Documenti“. Tale innovazione intende migliorare l’interazione degli utenti con i contenuti. Grazie all’introduzione con l’intelligenza artificiale di Gemini, è ora possibile generare riepiloghi automatici dei documenti. Il tutto con pochi semplici passaggi. Come riportato nella nota ufficiale pubblicata da Google, per accedere alla funzione di riepilogo AI è sufficiente selezionare l’opzione “Inserisci“. Poi bisogna selezionare “Componenti di base” ed infine “Riepilogo AI“.

Google introduce i riassunti AI in Documenti

Tale nuova funzionalità consente di generare un riepilogo intelligente che può essere immediatamente modificato o affinato dagli altri utenti che collaborano al documento. Facilitando così la creazione di sintesi accurate e condivise. L’utilità principale di tali riepiloghi generati dall’AI risiede nella capacità di semplificare l’accesso ai documenti particolarmente lunghi o complessi. Ciò si rivela molto vantaggioso. Soprattutto quando si parla di documenti tecnici, appunti di riunioni, strategie aziendali e briefing di marketing. Insieme ad altre tipologie di contenuti che richiedono una consultazione rapida ed efficace.

Per la disponibilità, la nuova funzione di riepilogo AI con Gemini è riservata agli utenti di Google Workspace in determinate versioni. Ovvero Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus e Google One AI Premium. Insieme ai clienti con Gemini Education o l’add-on Gemini Education Premium. E quelli con Gemini Business o l’add-on Gemini Enterprise. Il rollout della funzionalità è iniziato da poco. Google ha avvertito gli utenti che potrebbero essere necessari fino a 15 giorni affinché la funzione diventi disponibile per tutti. La data prevista per il completamento del rilascio è fissata per il 7 aprile.

L’introduzione di suddetta nuova tecnologia segna un passo importante nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per semplificare la gestione delle informazioni. Oltre che potenziare la produttività degli utenti. Google sembra intenzionata a rendere sempre più intuitiva e funzionale l’esperienza d’uso dei suoi strumenti di produttività. Rendendo l’AI una componente sempre più centrale e integrata nel lavoro quotidiano.