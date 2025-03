CoopVoce EVO 200: 200GB, minuti illimitati a 7,90€ al mese!

Se stai cercando un’offerta telefonica che ti faccia risparmiare senza rinunciare a qualità e comodità, CoopVoce ha qualcosa che fa proprio al caso tuo. Fino al 2 aprile, puoi passare a EVO 200 e ottenere 200 GB di traffico dati alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS a soli 7,90 € al mese. E la parte migliore? Questo prezzo rimarrà fisso, mese dopo mese, senza brutte sorprese. CoopVoce ha una lunga storia di stabilità nelle tariffe, quindi non c’è da preoccuparsi di aumenti improvvisi. Un bel vantaggio in un mercato dove i cambiamenti di prezzo sembrano all’ordine del giorno!

Passa a CoopVoce EVO 200

Passare a EVO 200 è semplicissimo: puoi farlo direttamente online e scegliere se farti spedire la SIM a casa (con spedizione e attivazione gratuite) o se preferisci ritirarla in uno dei tantissimi punti vendita Coop sparsi in tutta Italia. In entrambi i casi, l’attivazione è gratuita. Se sei già un cliente CoopVoce, puoi passare a EVO 200 per soli 9,90 € di attivazione, una cifra davvero bassa considerando tutto quello che l’offerta ti offre.

Ma cosa rende EVO 200 davvero interessante? Per cominciare, la possibilità di utilizzare la tua connessione come hotspot gratuito, così puoi condividere internet con i tuoi dispositivi ovunque tu sia. E con la tecnologia 4G, puoi navigare e fare chiamate in alta definizione senza perdere mai in qualità. Il servizio VoLTE, infatti, ti permette di chiamare in HD e di continuare a navigare senza interruzioni mentre sei al telefono. Praticamente, tutto quello che ti serve per rimanere sempre connesso, sia a casa che fuori.

A questo si aggiunge la copertura garantita al 99,8% in Italia e all’estero, che significa che non dovrai preoccuparti di perdere la connessione nemmeno durante un viaggio. E se sei un appassionato di Coop e dei suoi punti, non puoi perdere l’opportunità di usare il servizio “Autoricarica con la spesa“, che ti permette di accumulare Punti Coop e convertirli in ricariche telefoniche. Un modo pratico per risparmiare ancora di più!

Anche sotto il profilo ambientale, CoopVoce fa la sua parte: le SIM spedite a casa sono ecoSIM, fatte di plastica 100% riciclata, quindi puoi sentirti ancora meglio mentre risparmi. E se hai bisogno di aiuto, il servizio clienti è sempre a disposizione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e puoi anche risolvere i tuoi dubbi direttamente via chat.

In sintesi, con EVO 200 hai tutto quello che ti serve a un prezzo super vantaggioso. Non lasciarti scappare questa promo, approfittane prima del 2 aprile!