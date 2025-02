Xiaomi YU7: il nuovo SUV elettrico dalla grande autonomia

Dopo il successo della berlina elettrica SU7, Xiaomi è pronta a lanciare il suo secondo modello elettrico. Di cosa si tratta? Del SUV YU7. Con questo modello si ha un veicolo che potrebbe portare novità grosse nella strategia di espansione della Xiaomi. Già con la SU7 ha dimostrato la sua forte presenza, ma con il suv potrebbe anche andare oltre, superando molte tra le auto elettriche esistenti .Ma cosa possiamo aspettarci da questo nuovo modello? Secondo le informazioni trapelate dal sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT), la Xiaomi YU7 sarà disponibile in due versioni. La variante top di gamma sarà dotata di trazione integrale grazie a un doppio motore elettrico. La versione base invece avrà un singolo motore e trazione posteriore. Le dimensioni del SUV saranno notevoli. Il nuovo Xiaomi possederà una lunghezza di quasi 5 metri e un passo di 3.000 mm. Questi numeri già promettono un abitacolo spazioso e confortevole, per viaggiare con stile e comodità.

Autonomia e prestazioni da record per il SUV Xiaomi dal design futuristico

Il SUV Xiaomi YU7 punta a stupire anche per l’autonomia. La versione con doppio motore (XMA6500LBEVA1) sarà equipaggiata con una batteria da 101,7 kWh, in grado di offrire fino a 760 km di autonomia secondo il ciclo CLTC. Questa configurazione garantirebbe anche prestazioni brillanti, con 220 kW sul motore anteriore e 288 kW su quello posteriore. Non meno interessante è la versione con trazione posteriore (XMA6500LBEVR3), che utilizzerà una batteria da 96,3 kWh prodotta da BYD, offrendo fino a 820 km di autonomia. Xiaomi punta quindi a catturare sia chi cerca prestazioni che chi preferisce un’autonomia superiore. Con un prezzo stimato attorno ai 32.900 euro, Xiaomi mira a rendere il YU7 accessibile a una vasta fascia di mercato. La partnership con Hyperion Leasing suggerisce inoltre che il SUV potrebbe essere disponibile anche al di fuori della Cina. Xiaomi riuscirà a competere a livello internazionale? Non ci resta che aspettare l’estate per scoprirlo.