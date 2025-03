WindTre GO: le offerte per chi cambia operatore

Passare a WindTre questo mese potrebbe essere la scelta giusta. L’operatore propone numerose offerte riservate ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero. Ognuna è rivolta ai clienti di determinati gestori, i quali dovranno indicare appunto l’operatore di provenienza per poter scoprire quali sono le opzioni attivabili.

WindTre: le offerte per i clienti Iliad e MVNO

Tra le offerte operator attack del momento non passano inosservate le due opzioni WindTre GO 150 e WindTre GO Unlimited, entrambe dedicate ai clienti che effettuano il trasferimento del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.

La WindTre GO 150 è la versione più economica, disponibile a soli 7,99 euro al mese con minuti senza limiti, 50 SMS e 150 GB di traffico dati per la navigazione. La WindTre GO Unlimited, invece, è tra le più convenienti. Infatti, andando incontro a una spesa di soli 9,99 euro al mese, i clienti potranno ottenere: minuti illimitati, 50 SMS e Giga senza limiti per la navigazione.

WindTre GO Limited Edition: l’offerta contro Vodafone e TIM

Il gestore arancione non trascura alcun rivale e rivolge una delle sue migliori offerte ai nuovi clienti che effettueranno la portabilità da Vodafone, TIM, ho. Mobile o Kena Mobile. I clienti in questione potranno attivare la WindTre GO Limited Edition a un costo di soli 9,99 euro al mese per poter usufruire di:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’offerta, inoltre, potrà essere attivata da tutti coloro che intendono attivare una nuova linea e quindi richiedere una SIM con un nuovo numero.