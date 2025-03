WindTre sovrasta TIM e Vodafone: 150 GB in 5G costano pochissimo

Cosa c’è di meglio di un’offerta piena di giga e soprattutto con una rete invidiabile? Chiaramente nulla, soprattutto quando a proporre tutto ciò è un provider del calibro di WindTre. L’azienda, che è diventata ciò che è oggi grazie alla fusione avvenuta anni fa tra i due gestori che ora ne compongono il nome, sta continuando a navigare in alto nelle classifiche di gradimento. Il merito va attribuito sicuramente alle sue offerte mobili che ancora oggi risultano impeccabili.

WindTre ha lanciato una nuova offerta pensata per chi cerca tanti giga e la velocità del 5G a un prezzo competitivo. La promozione mette sul piatto 150 GIGA al mese alla massima velocità disponibile in 5G, accompagnati da minuti illimitati verso tutti e 50 SMS. Il tutto a soli 5,99€ al mese, con attivazione gratuita e spedizione della SIM senza costi in tutta Italia.

Un’offerta completa anche in Europa: WindTre è internazionale

Chi sceglie questa promo non dovrà rinunciare a navigare neanche durante i viaggi all’estero. L’offerta include infatti 7,6 GIGA extra da utilizzare nell’Unione Europea, perfetti per rimanere connessi anche fuori dall’Italia senza costi aggiuntivi. Parliamo inoltre di un gestore che in Italia detiene il 97% di copertura per la sua rete 5G, per cui nessun problema di connettività. Sono questi i principali aspetti che dovrebbero interessare agli utenti al fine di poter navigare ad alta velocità in ogni momento della giornata e senza interruzioni alcune.

Attivazione semplice e senza costi extra: così si sceglie WindTre

L’offerta è riservata ai nuovi clienti che arrivano da Iliad o da altri gestori virtuali. L’attivazione è gratuita e la SIM viene spedita a casa senza alcuna spesa di spedizione.

Con questa promozione, WindTre punta a offrire un pacchetto completo e conveniente, ideale per chi desidera tanta connessione veloce e una copertura affidabile, il tutto a un prezzo contenuto e senza costi nascosti.