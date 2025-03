Muse S Athena: la nuova fascia per il monitoraggio della salute

Di recente, si fa uso della tecnologia per monitorare le proprie prestazioni fisiche. Grazie all’uso di smartwatch e fitness band è possibile controllare battito cardiaco e i passi compiuti. Insieme alle calorie bruciate. Eppure, non si tiene conto della forma mentale. Come il corpo ha bisogno di esercizio per mantenersi in salute, anche il cervello richiede allenamento. Tale consapevolezza ha spinto Muse a sviluppare una serie di dispositivi innovativi. Realizzati per il monitoraggio della salute mentale. A tal proposito, l’azienda ha presentato il lancio del nuovo Muse S Athena. rappresenta un vero salto di qualità. Tale dispositivo è il primo ad integrare sia l’elettroencefalogramma (EEG) sia la spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso (fNIRS).

Muse ha presentato un nuovo dispositivo per la salute mentale

Con una durata della batteria superiore alle 10 ore e un Bluetooth aggiornato, Athena promette prestazioni elevate e affidabili. I dispositivi che utilizzano solo l’EEG possono misurare la “lucidità mentale”. Ovvero la capacità di concentrazione. Altri indossabili che sfruttano la fNIRS si concentrano invece sulla “forza mentale”, misurando la capacità di gestione dello stress e il recupero.

Muse S Athena combina entrambe le tecnologie. Offrendo così un quadro completo dell’attività cerebrale e dello sforzo cognitivo. Ciò grazie anche all’uso di un’intelligenza artificiale avanzata e addestrata su oltre 80.000 sessioni di allenamento cerebrale. Grazie a tale integrazione, Athena è in grado di offrire un neurofeedback personalizzato e in tempo reale. Il dispositivo permette agli utenti di sviluppare concentrazione, resilienza e resistenza mentale. Ciò attraverso sessioni di meditazione guidata, misurazioni dell’attenzione sotto pressione e ottimizzazione del riposo con tecniche innovative.

Un altro aspetto interessante è la possibilità di monitorare l’ossigenazione del sangue nella corteccia prefrontale. Offrendo informazioni fondamentali su come il cervello risponde a stimoli esterni, stress e riposo. Il dispositivo è disponibile in Italia al prezzo di 424,99 euro. O, in alternativa, 458,98 euro con un anno di abbonamento premium incluso.