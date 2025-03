Ryanair Prime è ufficiale, costa 79€ all’anno: ecco i vantaggi tra voli scontati e scelta dei posti

È arrivata una novità per gli utenti che amano viaggiare: è disponibile il nuovo Ryanair Prime. Chi vola molto spesso infatti potrà avere dei vantaggi niente male, un servizio esclusivo che costa 79 € all’anno. Secondo quanto riferito da Ryanair, il risparmio può essere di circa 420 € in un solo anno su un minimo di 12 voli. A poter sottoscrivere il tutto però saranno solo 250.000 utenti, per cui si tratta di un progetto che prevede un numero chiuso.

Cosa offre Ryanair Prime ai clienti

Il nuovo abbonamento annuale include una serie di benefici dedicati ai viaggiatori più assidui. Ecco un riepilogo dei vantaggi previsti per i membri:

Sconti e prenotazioni agevolate per tutti gli iscritti al programma

Tariffe scontate su un numero illimitato di voli Ryanair, anche per un eventuale compagno di viaggio Ryanair Prime (companion), compatibilmente con la disponibilità;

Prenotazione gratuita dei posti : fino a 12 posti gratuiti per il titolare dell’abbonamento e 12 per il companion, su file designate e voli specifici, senza costi aggiuntivi;

Assicurazione di viaggio inclusa: valida su tutti i voli del Gruppo Ryanair, sia per l’utente che per il companion, se presente.

Comunicazioni e condizioni

Invio di email esclusive con promozioni, offerte e vendite anticipate dedicate ai membri Prime;

I benefici sono validi per 12 mesi dall’attivazione. Non sono previsti rimborsi per vantaggi non utilizzati, a prescindere dal motivo.

Modalità di iscrizione e rinnovo direttamente sul sito

Bisogna semplicemente recarsi sul sito ufficiale per aderire a questa nuova iniziativa che ricordiamo essere a numero chiuso. Sarà tutto molto semplice ed intuitivo.

Tutte le prenotazioni Ryanair Prime devono avvenire tramite l’account myRyanair associato.

Bisogna ricordare inoltre che appena scade l’abbonamento, avviene il rinnovo automatico tranne nel caso in cui gli utenti non abbiano provveduto prima ad effettuare la disdetta. Per ricordare al pubblico che ci sarà il rinnovo, arriverà un’e-mail un mese prima.