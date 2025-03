Kena Mobile con 200 GB semina Iliad e TIM: la promo ha un prezzo assurdo

Kena Mobile ha presentato la sua nuova promo offerta per chi desidera tanti Giga a un prezzo contenuto. Il nome magari è già conosciuto in quanto la soluzione in questione è stata già vista in passato: ecco la Promo 100 che include minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G al costo di 5,99€ al mese. Non bisogna poi biasimare un aspetto in particolare, ovvero che il primo mese viene offerto gratuitamente agli utenti che così possono avere una grande opportunità, quella di provare il servizio senza pagare nulla.

Un’offerta riservata a chi arriva da Iliad e operatori virtuali

Promo 100 è disponibile solo per chi porta il proprio numero in Kena Mobile provenendo da Iliad o da un gestore virtuale. Questo significa che chi ha un numero con TIM, Vodafone o WindTre non può attivare questa promozione.

Cosa include l’offerta di Kena Mobile da 5,99€ al mese

Kena Mobile ha pensato a una tariffa completa per chi ha bisogno di molti Giga e chiamate senza limiti:

200 GB di traffico dati in 4G , senza riduzioni di velocità;

, senza riduzioni di velocità; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS inclusi nel pacchetto;

nel pacchetto; Primo mese gratuito , senza alcun costo iniziale;

, senza alcun costo iniziale; Prezzo bloccato a 5,99€ al mese dal secondo mese in poi.

Attivazione e consegna della SIM senza costi aggiuntivi

Un altro punto a favore di questa offerta è che non ci sono spese per la spedizione della SIM. L’attivazione può essere completata online o nei negozi aderenti, con un processo veloce e senza complicazioni.

Grazie a un prezzo basso e un pacchetto dati generoso, Promo 100 si posiziona tra le offerte più convenienti del momento per chi arriva da Iliad o operatori virtuali. Con il primo mese gratuito e nessun costo nascosto, questa soluzione è ideale per chi cerca una tariffa economica e completa. L’offerta è disponibile sul sito ufficiale con tutti i dettagli precisi.