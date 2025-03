Windows 11 si evolve: Notepad ora riassume i testi

Microsoft continua a puntare sull’intelligenza artificiale per arricchire le sue applicazioni di sistema. Tra le ultime novità in fase di test emerge “Summarize” per Notepad. Ovvero una funzione pensata per sintetizzare automaticamente i testi selezionati dagli utenti. Attualmente disponibile per chi fa parte del programma Windows Insider nei canali Canary e Dev, tale funzionalità consente di generare riassunti in pochi istanti con un semplice click.

Windows 11, scopri tutte le nuove funzionalità

Questo nuovo strumento è stato presentato da Dave Grochocki, responsabile delle app integrate di Windows. Le persone possono attivarlo semplicemente selezionando il testo e scegliendo l’opzione “Summarize” dal menu contestuale, da Copilot o tramite la scorciatoia Ctrl + M. Il sistema offre anche la possibilità di modificare la lunghezza del riassunto per adattarlo alle proprie esigenze. Per sfruttare al meglio tutto ciò però è necessario accedere con un account Microsoft e disporre di un abbonamento a Microsoft365 Personal, Family o CopilotPro. Chi invece non desidera utilizzare l’AI potrà disattivarla nelle impostazioni.

Microsoft aveva già introdotto strumenti basati sull’intelligenza artificiale nel Blocco Note. Lo scorso novembre, ad esempio, era stata aggiunta la funzione “Rewrite”. La quale consente di riscrivere testi modificandone il tono o la lunghezza. Insomma lo sviluppo e la realizzazione di queste nuove capacità segna un ulteriore passo avanti nell’evoluzione di Notepad. In quanto dq semplice editor di testo arriva a trasformarsi in uno strumento più potente e versatile.

Snipping Tool migliora con “Draw & Hold”

Microsoft però non si è fermata al Notepad. Anche lo Snipping Tool ha ricevuto un aggiornamento importante con l’introduzione della funzione “Draw & Hold“. Questa novità consente di disegnare forme geometriche precise semplicemente tracciandole sullo schermo con lo strumento penna. Funziona in questo modo: dopo aver disegnato una linea o una figura, il sistema la corregge automaticamente per renderla perfettamente simmetrica.

Attualmente, “Draw & Hold” è disponibile nella versione 11.2502.18.0 dell’applicazione. Mentre, come per il riassunto AI di Notepad, è in fase di test per gli utenti Windows Insider nei canali Canary e Dev. Microsoft monitorerà i feedback dei suoi primi utilizzatori prima di rilasciare ufficialmente queste innovazioni a tutti.

Tutti questi aggiornamenti rientrano nella strategia dell’azienda di Redmond per rendere Windows 11 un sistema operativo sempre più intuitivo e supportato dall’intelligenza artificiale. Con strumenti come la sintesi automatica e il disegno assistito, Microsoft punta così q migliorare la produttività degli utenti. Rendendo le sue applicazioni di sistema più efficienti e moderne che mai.