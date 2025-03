Vodafone: Internet Fibra 2.5 Gbps senza costi di attivazione

Se stai cercando una buona offerta per la tua connessione internet fissa, Vodafone potrebbe avere qualcosa che fa al caso tuo. La proposta è piuttosto allettante, soprattutto se sei un po’ stanco delle solite tariffe nascoste e costi aggiuntivi. Con l’offerta di Vodafone, infatti, puoi dire addio ai costi iniziali per l’attivazione. Ma come funziona?

Vodafone senza costi nascosti

Per 25,90€ al mese, potrai avere una connessione internet a fibra ottica che arriva fino a 2.5 Gigabit al secondo, ovviamente in base alla copertura della tua zona. Insomma, una velocità che ti permette di navigare senza problemi, perfetta per chi lavora da casa o per chi ha una famiglia con tanti dispositivi sempre connessi. In più, se scegli di attivare l’offerta online, avrai anche le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili, un vantaggio che non tutte le offerte comprendono.

Ma veniamo ai costi. Solitamente, Vodafone applica un costo di attivazione iniziale che normalmente sarebbe di 39,90€, ma con la promo primaverile puoi azzerarlo completamente. Se però non inserisci il codice promozionale PRIMAVERA, il prezzo per l’attivazione online scende comunque a 19,95€. Non è male, ma il bello arriva ora. C’è anche un costo di attivazione rateizzato che ti permetterà di diluire l’importo in 24 mesi. Ogni mese pagherai 5€ in più sul totale, ma tranquillo, non ci sono sorprese: sono già inclusi nei 25,90€ mensili. Quindi, in pratica, non vedrai aumenti nel tuo pagamento mensile, ma se per qualche motivo dovessi cambiare operatore prima dei due anni, dovrai saldare le rate residue.

Il modem che ti forniscono è un altro punto a favore: è un modem con Wi-Fi Optimizer, il che significa che la connessione dovrebbe essere più stabile e performante, anche se in casa hai tanti dispositivi collegati allo stesso tempo.

Insomma, se stai cercando un’offerta con una buona connessione internet e senza dover sborsare un centesimo per l’attivazione, questa di Vodafone potrebbe essere proprio ciò che ti serve. Certo, c’è il vincolo dei 24 mesi, ma se non prevedi di cambiare operatore frequentemente, potresti davvero trovare conveniente questa proposta.