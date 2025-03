Power bank: arriva il primo modello con ioni di sodio

Elecom ha introdotto un’interessante novità. Quest’ultima potrebbe rivoluzionare il settore delle batterie portatili. Si tratta della Sodium-ion Mobile Battery. Tale power bank si basa sulla nuova tecnologia a ioni di sodio. Offre prestazioni eccezionali che potrebbero competere con le batterie agli ioni di litio. La novità sta nella sua straordinaria durata e nella capacità di funzionare in condizioni estreme di temperatura. Il tutto senza compromettere l’efficienza.

Elecom: dettagli sull’innovativa power bank

Il successo di tale dispositivo risiede nella sua longevità. Un aspetto che Elecom ha messo al centro del progetto. La Sodium-ion Mobile Battery può essere ricaricata e scaricata un numero superiore di volte. Arrivando fino a 5.000 di volte. Una cifra decisamente superiore rispetto ai 500-1.000 cicli delle tradizionali batterie agli ioni di litio. Ma le novità non finiscono qui. La Sodium-ion Mobile Battery è progettata per funzionare a temperature basse e alte. Da –34°C a 50°C. Il tutto senza subire danni. Ciò la rende ideale per l’uso in ambienti difficili. Come durante attività all’aperto o in condizioni climatiche avverse.

Inoltre, il dispositivo Elecom punta a resistere a fughe di calore. Un problema comune in molte batterie portatili. Garantendo maggiore sicurezza nell’uso. Per le prestazioni, la batteria offre una capacità nominale di 9.000 mAh. Può ricaricare dispositivi come smartphone e tablet con una sola carica. Un vantaggio ulteriore riguarda la velocità di ricarica. La power bank può essere completamente ricaricata in circa due ore. Il che la rende molto comoda per chi ha bisogno di ricaricare velocemente il proprio dispositivo.

Nonostante tali caratteristiche, il prodotto è destinato a una nicchia di mercato. Almeno per ora. Il prezzo di lancio è fissato a 9.980 yen (circa 61 euro). Il costo è relativamente elevato rispetto ad altre power bank. Ma considerando la durata eccezionale e la nuova tecnologia, potrebbe rappresentare un investimento vantaggioso. Non resta che attendere e scoprire i prossimi sviluppi di tale tecnologia con ioni di sodio.