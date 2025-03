L’India fa il primo passo verso il futuro con l’Hyperloop

L’India sta facendo grandi passi nel futuro dei trasporti, e l’ultima novità arriva direttamente dall’Istituto Indiano di Tecnologia di Chennai (IIT Madras). Qui, un team di ricercatori ha appena completato la realizzazione del tubo di prova Hyperloop più lungo di tutta l’Asia, ben 410 metri di pura innovazione, progettati e costruiti con risorse locali. Questo traguardo non solo segna un grande successo per la ricerca indiana, ma spinge l’India sempre più vicino a un obiettivo che, fino a qualche anno fa, sembrava appartenere solo alla fantascienza.

L’Hyperloop in India

Ma cos’è l’Hyperloop? Immagina un treno che non solo è super veloce, ma viaggia all’interno di un tubo quasi vuoto, riducendo drasticamente l’attrito. Il risultato? Velocità che possono superare i 1.000 km/h, e tempi di viaggio che si accorciano in modo incredibile. Senza contare il risparmio energetico: un sistema che potrebbe davvero cambiare il nostro modo di viaggiare, portando ad esempio Mumbai e New Delhi a distanze molto più ravvicinate.

L’idea di creare un sistema del genere è nata nel 2013 dalla mente di Elon Musk, e da allora è diventata un vero e proprio campo di battaglia per scienziati e ingegneri di tutto il mondo. L’IIT Madras non è certo nuovo a questo tipo di ricerca, e ha lavorato insieme a esperti di TuTr Hyperloop, Università Tecnica di Monaco e Neoways Technologies per portare avanti questa grande sfida.

Questa realizzazione è stata talmente importante che anche il Ministro delle Ferrovie indiano, Ashwini Vaishnaw, è andato a visitare la struttura e ha assistito alla dimostrazione dal vivo. Un segnale chiaro che l’India sta mettendo il turbo sullo sviluppo dell’Hyperloop e che potrebbe essere tra i primi paesi a lanciare questa tecnologia.

Ovviamente, c’è ancora molto lavoro da fare: ottimizzare la propulsione, la levitazione magnetica, migliorare le infrastrutture… Ma se tutto va secondo i piani, non è impensabile che il primo progetto commerciale possa essere realtà molto presto. Se l’Hyperloop diventerà una modalità di trasporto concreta, potrebbe davvero segnare l’inizio di una nuova era nei trasporti globali. E chissà, magari un giorno sarà anche una comoda alternativa al treno, all’auto e all’aereo.