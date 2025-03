Le eBike Porsche 2025: un connubio di lusso e performance

Vero è che quando viene in mente la Porsche di pensa alle solite quattro ruote, ma chi conosce il marchio sa bene che l’innovazione si declina anche sulle eBike. La collaborazione con Rotwild, infatti, ha portato a una gamma di biciclette elettriche a pedalata assistita che fonde tecnologia avanzata e un design raffinato. Per il 2025, Porsche ha introdotto nuovi miglioramenti esaltanti. Cosa ci si può aspettare ora da questa nuova gamma elegante?

La Porsche eBike Sport si distingue per la sua eleganza e prestazioni elevate. Il telaio in carbonio, frutto del lavoro di Studio F.A. Porsche, rimane inalterato nella sua forma, ma vede l’aggiunta della nuova forcella Fox Float 34 Performance Elite. Con i suoi 120 millimetri di escursione, garantisce una maggiore precisione su ogni terreno, anche il più impervio. Nuove migliorie sono state apportate anche al manubrio, ora anch’esso in carbonio, così come al sistema di illuminazione. La luce anteriore Supernova Starstream X Pro, con una potenza che raggiunge i 1.000 lumen in modalità abbagliante, assicura visibilità in ogni condizione. Il motore elettrico Shimano EP801, già apprezzato nei modelli precedenti, garantisce 85 Nm di coppia, offrendo una pedalata fluida e reattiva. Freni a disco MAGURA MT7 e cambio Shimano XT-Di2 a 12 rapporti completano poi il quadro tecnico della Porsche.

Prezzi esclusivi per lusso e grande qualità: il costo delle eBike Porsche

Il secondo modello della gamma è la Porsche eBike Cross Performance EXC. Anch’essa presenta un design curato, con colori ispirati alle vetture Porsche come il Purple Sky Metallic e il Carrara White Metallic. L’esclusività del marchio si riflette nella scelta cromatica, un dettaglio non da poco per gli appassionati. Quanto costa entrare nel mondo delle eBike firmate Porsche? Sia la Porsche eBike Sport che la Cross Performance EXC hanno un prezzo di 10.150 euro. Un costo che, per molti, potrebbe sembrare elevato. Ma è davvero troppo per una bici che incarna l’essenza del lusso e delle alte prestazioni? Chi cerca l’eccellenza sa che ogni centesimo ne vale. Acquistabili online o presso i concessionari, offrono una nuova esperienza di guida, dove potenza e design si fondono per regalare emozioni indimenticabili.