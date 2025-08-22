Brabus shock: supercar Deep Red su base Mercedes SL

Alla Monterey Car Week è stata svelata la Brabus Rocket GTC Deep Red, basata sulla Mercedes AMG SL. L’occhio viene catturato subito dalla vernice Deep Red, tonalità profonda che battezza l’intera creazione. Il nuovo body kit aerodinamico mostra l’anima aggressiva della vettura. Il frontale si distingue per prese d’aria maggiorate e splitter ridisegnato. I passaruota allargati ospitano i cerchi a 5 razze con anelli rossi, studiati per ottimizzare i flussi d’aria.
Davanti la fantastica Brabus dominano ruote da 21″ con pneumatici 275/35 ZR 21. Dietro si impongono cerchi da 22″ con gomme 335/25 ZR 22. Una combinazione che non lascia spazio a dubbi sul carattere della vettura. All’interno, il lusso prende il sopravvento con rivestimenti in pelle rossa richiamano gli esterni. Sedili e portiere sono arricchiti da un motivo trapuntato ed il logo Brabus spicca sui pedali e sul volante, a ribadire l’identità esclusiva. Quello della Brabus è un abitacolo che non concede tregua agli occhi, un salotto su ruote capace di stupire chiunque entri.
Potenza che sfida l’immaginazione: la Brabus Rocket è un vero razzo
La Brabus ruggisce con un V8 biturbo da 4,5 litri. Accanto lavora un motore elettrico collocato sull’asse posteriore. La combinazione porta la potenza complessiva a 1.000 CV. Cosa significa? Accelerationi furiose: 0-100 km/h in appena 2,6 secondi. Lo scatto fino ai 300 km/h avviene in 23,6 secondi. La velocità massima è fissata elettronicamente a 317 km/h. La coppia di sistema tocca i 1.820 Nm, limitata a 1.620 Nm per non mettere a rischio la trasmissione. Il V8 sprigiona 796 CV e 1.250 Nm, limitati a 1.050 Nm. L’unità elettrica aggiunge altri 204 CV con trasmissione a due rapporti, alimentata da una batteria da 6,1 kWh.
Prezzo da capogiro
Un’opera simile non poteva certo avere un costo comune. La Brabus Rocket GTC Deep Red è proposta a 697.800 euro, esclusa l’IVA del 19% in Germania. Una cifra vertiginosa, che trasforma l’auto in un sogno per pochi. Davanti a un simile prezzo sorge spontanea la domanda: quanto vale l’emozione di possedere un oggetto unico, capace di fondere lusso estremo e prestazioni sovrumane? La Brabus Rocket GTC Deep Red non lascia indifferenti, è una supercar nata per dominare.