Philips Hue si espande: in arrivo un videocitofono

Philips Hue vuole entrare in un nuovo settore. L’azienda è conosciuta per le sue soluzioni di illuminazione smart e per controllare le luci da qualsiasi luogo grazie alla connessione Internet. Secondo una recente indiscrezione scappata per errore dall’app ufficiale della piattaforma, sta lavorando su un videocitofono. Questo prodotto, che rappresenta una novità per il marchio, è stato rivelato senza volerlo in una sezione dedicata alle istruzioni di installazione di dispositivi senza codici QR. I dettagli riguardanti questo apparecchio, disponibili sulla versione iOS dell’app, mostrano una novità interessante per gli appassionati di “case intelligenti”.

Philips Hue avrà un prodotto semplice e moderno con Bluetooth e Wi-Fi

Da tempo Philips Hue ha ampliato il suo mercato, andando oltre la semplice illuminazione e introducendo diversi dispositivi per la smart home. Tuttavia, un videocitofono rappresenta un salto nel vuoto per l’azienda, ma soprattutto una nuova sfida. Secondo gli screenshot condivisi da Hueblog, il design del prodotto sarà semplice e moderno, con una forma rettangolare allungata. In alto si troverà la fotocamera, mentre in basso sarà presente un pulsante con l’illuminazione LED, che potrebbe essere utile anche come luce di cortesia.

Oltre al disegno del nuovo apparecchio, l’app ha svelato alcuni dettagli tecnici. Il videocitofono dovrebbe avere la connessione Bluetooth e il Wi-Fi. Il primo sarà probabilmente usato per quando si compra il dispositivo. La connessione Wi-Fi invece serve a garantire un funzionamento continuo. La configurazione richiederà un’installazione fisica, in quanto il dispositivo potrebbe essere alimentato. Inoltre, il videocitofono potrebbe includere funzionalità avanzate, come la risoluzione FHD 1080p, il riconoscimento di persone, veicoli e animali domestici, e registrazioni criptate, simili alle altre videocamere della tipologia Hue Secure.

Non sono ancora stati svelati i dettagli riguardanti il prezzo di questo nuovo prodotto, ma si immagina che potrebbe essere piuttosto caro, considerando l’alto posizionamento di Philips Hue nel mercato. Anche se il lancio è previsto per il prossimo autunno, i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi. Sarà interessante vedere come il nuovo videocitofono si inserirà nel panorama degli altri dispositivi smart.