Amazon continua con le offerte shock: Lenovo IdeaPad Slim 3 a 559€

Così come gli smartphone, i notebook sono entrati a far parte dei dispositivi tech di cui non si può fare a meno per portare a termine pratiche giornaliere ma, soprattutto, per questioni lavorative. Ecco perché le proposte che vengono offerte sul mercato sono ormai tantissime ma, come ben sappiamo, bisogna sempre valutare la soluzione che è in grado di offrire le prestazioni migliori. Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con display da 15,6” FHD oggi rappresenta una delle scelte migliori e viene offerta a un prezzo davvero speciale da Amazon.

Un device che è in grado di mettere a disposizione degli utenti un’esperienza multimediale completa e innovativa grazie alla presenza di uno schermo FHD con risoluzione di 1920 x 1080 pixel e Dolby Audio, ma non solo. L’esperienza d’uso di questo notebook viene senza dubbio ottimizzata dalla presenza di altre caratteristiche tecniche eccellenti come la RAM da 16 GB e l’SSD da 512 GB.

Amazon shock: Lenovo IdeaPad Slim 3 a soli 559 euro

Il design compatto e leggero di questo notebook è senza dubbio uno dei punti di forza che contraddistinguono questo device. Con un peso di soli 1,65 kg e un profilo di 17,9 mm, rappresenta la scelta migliore per tutti quegli utenti che vogliono portano sempre con sé il proprio Pc. Oltre a cio, il notebook IdeaPad Slim 3 non passa certamente inosservato e, oltre al design, la colorazione in grigio si fa notare in qualsiasi contesto e si abbina anche ai look più professionali.

Alla base trova spazio il ‎processore Intel Core 5 accompagnato dal coprocessore grafico ‎Intel UHD Graphics, entrambi scelti per ottimizzare le prestazioni e garantire una potenza adeguata anche per lavori più complessi. Al fine di ottimizzare la privacy, Lenovo non ha dimenticato di implementare un lettore di impronte digitali 2-in-1 con pulsante di accensione e webcam incorporata. Un dispositivo perfetto, dunque, che Amazon mette a disposizione degli utenti a soli 559 euro anziché 599 grazie alle offerte di primavera.