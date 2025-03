Un Apple-1 ancora funzionante è stato venduto per 340.000 euro

Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, ma non sa quel che trova.

Questo proverbio sembra sintetizzare quanto accaduto di recente, quando uno storico computer Apple-1 è stato venduto all’asta per 340.000 euro. Il modello è stato creato dai fondatori Steve Jobs e Steve Wozniak nel 1976. La somma così alta è stata giustificata dal fatto che questo pc rappresenta l’inizio di quello che ancora oggi è uno degli imperi tecnologici più potenti e ricchi al mondo. Il computer, restaurato e funzionante, è stato venduto dalla casa d’aste RR Auction. Inoltre è stato definito come uno degli oggetti vintage legati e collegati alla nascita del marchio.

Anche altri pezzi storici di Apple sono stati venduti

Il fatto è accaduto durante l’evento Steve Jobs and the Apple Revolution Auction. Qui non è stato venduto solo il computer, ma sono stati acquistati anche altri oggetti storici di Apple. Il pc in questione, riconosciuto come l’unità numero 91 nei registri ufficiali, è stato restaurato da Corey Cohen, un esperto dei vecchi articoli di Apple. Grazie al suo lavoro, l’Apple-1 ha ricevuto una valutazione di 8 su 10 per le sue condizioni estetiche perfette e per l’etichette ancora luminose sui circuiti. In più, il valore del pc si è alzato grazie alla presenza del manuale originale, che contiene degli appunti scritti a mano da Steve Jobs, Steve Wozniak e Daniel Kottke.

Come scritto pocanzi, il dispositivo non è stato l’unico oggetto storico del marchio ad essere stato venduto durante l’asta. Tra i pezzi che hanno avuto maggiore successo troviamo un assegno del 1976 firmato da Steve Jobs dal valore di 102.000 euro. L’introvabile iPhone di prima generazione da 4GB invece è stato venduto per circa 79.500 euro.

Questi oggetti non solo raccontano la storia di una delle aziende più importanti al mondo, ma onorano l’idea originale che hanno avuto i fondatori di Apple. Possedere un Apple-1 oggi significa avere un collegamento diretto con la nascita dell’era digitale moderna. Oggetti come questi sono considerati veri e propri tesori, simboli di un cambiamento che ha trasformato il mondo della tecnologia.