Apple ritarda il rilascio della nuova versione di Siri con AI: cosa cambia con iOS 18.4?

Apple sta lavorando a un aggiornamento significativo per Siri, che includerà nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI), ma il rilascio subirà un ritardo. Secondo le ultime informazioni, la nuova versione dell’assistente vocale non sarà disponibile con iOS 18, come inizialmente previsto, ma verrà integrata solo con un aggiornamento successivo, probabilmente a partire da iOS 18.4.

Siri AI: le novità attese su iPhone e iPad

Apple vuole trasformare Siri in un assistente vocale più intelligente, contestuale e reattivo, grazie all’integrazione di modelli avanzati di AI generativa. Le nuove funzionalità includeranno:

Migliore comprensione del linguaggio naturale per interazioni più fluide;

Risposte più precise e contestualizzate alle domande degli utenti;

Maggiore autonomia nelle azioni, come la gestione delle app e l’automazione delle attività.

L’obiettivo è rendere Siri più competitivo rispetto agli assistenti basati su AI come Google Gemini e ChatGPT. Il ritardo sembra legato a difficoltà tecniche nell’implementazione dell’AI direttamente sui dispositivi, senza affidarsi esclusivamente al cloud. Apple punta su un’elaborazione on-device, per garantire una maggiore privacy, ma questa scelta richiede un’ottimizzazione più avanzata dei processori Apple Silicon.

Un’altra sfida riguarda la compatibilità con tutti i dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad e Mac. Apple vuole evitare problemi di prestazioni, assicurando che Siri funzioni senza compromessi anche sui modelli meno recenti.

L’aggiornamento di Siri con AI dovrebbe debuttare con iOS 18.4, previsto per la prima metà del 2025. Inizialmente, potrebbe essere disponibile solo per un gruppo selezionato di utenti in fase beta, per poi essere distribuito globalmente su iPhone e iPad compatibili. Apple continuerà comunque a rilasciare miglioramenti progressivi per Siri nelle versioni intermedie in arrivo nei prossimi mesi, concentrandosi su stabilità e ottimizzazione.

In definitiva, il colosso di Cupertino sta lavorando per rendere Siri un assistente vocale più potente e intuitivo, ma il processo richiede più tempo del previsto. L’integrazione con l’intelligenza artificiale sarà una delle novità più attese di iOS 18.4, ma pare che bisogna attendere ancora a lungo.