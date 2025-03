Google Drive si aggiorna: migliorato il Player Video

Uno dei servizi più amati se non quello più amato da parte degli utenti offerto da Google sicuramente rappresentato da Google drive, la nota piattaforma ha iniziato a piccoli passi come un semplice luogo dove poter salvare online i propri dati personali in modo da tenerli al sicuro da qualsiasi pericolo dettato dai supporti fisici, questa piattaforma però nel corso degli anni ha fatto passi da gigante grazie all’integrazione di vari servizi di condivisione che l’hanno resa una vera e propria realtà condivisa per gli utenti di tutto il mondo e che permette ovviamente di condividere i dati con chiunque.

Trattandosi ovviamente di un software Google, anche quest’ultimo gode di tutti gli aggiornamenti costanti che la nota azienda offre a tutti i suoi prodotti, non parliamo solamente di funzionalità integrate nella piattaforma di salvataggio dati ma anche di funzionalità che consentono per l’appunto visualizzare e utilizzare quei dati direttamente all’interno di Google drive, non a caso al suo interno oltre che caricare e scaricare i file possiamo anche visualizzare il contenuto di video, immagini e documenti di testo.

Migliorato il Player video

Recentemente Google ha deciso di migliorare l’esperienza d’uso di Google drive sui dispositivi mobile, nell’ultima beta della versione per Android abbiamo notato la presenza di alcuni cambiamenti legati al player video, da sempre punto dolente della piattaforma dal momento che caratterizzato da tempi di caricamento lunghi e soprattutto da un’interfaccia grafica per la gestione decisamente poco funzionale, sembra proprio che Google abbia finalmente deciso di migliorare questo aspetto e ha infatti introdotto un’interfaccia grafica decisamente più intuitiva e anche meno ingombrante, i comandi video infatti adesso non appaiono più al centro del display, bensì al di sotto del video durante la sua esecuzione e risultano decisamente più intuitivi rispetto al passato.

In tutta probabilità, tali cambiamenti arriveranno a disposizione di tutti con il prossimo update stabile dell’applicazione.