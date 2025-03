Disney+ festeggia 5 anni con tanti film e serie TV in arrivo, ecco il catalogo

Nel 2025, Disney+ compie cinque anni e festeggia con un calendario ricchissimo. Serie originali, film, documentari e nuove stagioni di show già amati tornano a riempire il catalogo della piattaforma, che vuole celebrare questo traguardo regalando agli abbonati contenuti inediti e grandi ritorni.

Tante serie nuove e i titoli più attesi con Disney+

Tra le produzioni originali più attese, spiccano Alien: Pianeta Terra e Dying for Sex, targate FX, e The Stolen Girl, miniserie britannica ispirata a un romanzo di Alex Dahl. A tornare sarà anche The Bear con la sua quarta stagione, e l’ultima attesissima stagione di Andor, il prequel di Rogue One.

In ambito animazione, ci saranno nuove stagioni de I Simpson, Futurama, I Griffin e anche un ritorno di Phineas e Ferb. Ma non mancano nemmeno le serie crime e drama: High Potential con Kaitlin Olson e Good American Family, con Ellen Pompeo, sono tra le novità più interessanti.

Il ritorno di Italia’s Got Talent come Originale Disney+

Anche l’Italia è protagonista nella lineup 2025: Italia’s Got Talent torna con una nuova edizione prodotta da Fremantle Italia e presentata come contenuto originale Disney+. Un segnale importante sul crescente investimento nei contenuti locali.

Marvel, Star Wars e National Geographic: novità da tutti i brand

I fan della Marvel troveranno nuovi episodi di Daredevil: Rinascita e Ironheart, mentre l’universo Star Wars sarà rappresentato dalla seconda stagione di Andor, in arrivo il 23 aprile con dodici episodi.

Sul fronte documentaristico, National Geographic amplia la sua offerta con Limitless con Chris Hemsworth, Ocean with David Attenborough, Tucci in Italy e il curioso I segreti dei pinguini, narrato da Blake Lively. Tra i nuovi progetti anche Underdogs, voce di Ryan Reynolds, e David Blaine: Non fatelo a casa.

Film, docu-serie e contenuti speciali

Tra i film, A Real Pain con Jesse Eisenberg e Kieran Culkin ha fatto incetta di consensi tra critica e pubblico. Già disponibile è Mufasa: Il Re Leone, prequel diretto da Barry Jenkins con musiche originali di Lin-Manuel Miranda. Da segnalare anche Oceania 2, che vede Vaiana e Maui tornare in una nuova avventura epica.

Altri titoli previsti nel 2025 includono: The Kardashians (stagione 6), Welcome to Wrexham (stagione 4), Paradise, Il gusto di casa con Antoni Porowski, e Jaws At 50, documentario celebrativo su Lo Squalo.