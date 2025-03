Google Gemini: arrivano le nuove funzioni video in tempo reale

Le capacità dell’intelligenza artificiale firmata Google fanno un altro passo avanti. Con le nuove funzioni video in tempo reale, Gemini Live è ora in grado di osservare ciò che viene inquadrato dalla fotocamera dello smartphone e di rispondere in tempo reale. Un salto che porta l’assistenza digitale su uno nuovo livello di interazione, dove voce, contesto visivo e risposte si fondono in un unico strumento.

Gemini Live ora legge lo schermo e interpreta il mondo

Le prime segnalazioni di questa nuova funzione sono arrivate da Reddit, dove un utente ha mostrato Gemini in azione su uno smartphone Xiaomi, leggendo i contenuti visualizzati sullo schermo. Si tratta di una delle due novità annunciate da Google all’inizio di marzo, disponibili per chi ha attivato l’abbonamento Gemini Advanced tramite il piano Google One AI Premium.

La seconda funzione, in fase di rilascio, riguarda invece la lettura del video in tempo reale. Come mostrato in un video dimostrativo pubblicato da Google, Gemini riesce a rispondere a domande su ciò che si trova davanti alla fotocamera del telefono. Nel caso specifico, è stato chiesto un consiglio sul colore da scegliere per una ceramica appena smaltata: Gemini ha analizzato l’immagine e fornito un suggerimento immediato.

Un assaggio di Astra e un cambio di rotta già avviato

Le funzionalità video rientrano nel più ampio progetto Astra, una delle iniziative più ambiziose del team AI di Google. La possibilità di combinare visione e linguaggio in tempo reale è una delle chiavi per l’evoluzione dell’assistenza digitale, e queste novità dimostrano quanto la direzione intrapresa sia concreta.

Non è un caso che Google abbia già confermato la graduale sostituzione dell’Assistente tradizionale con Gemini su tutti i dispositivi entro la fine del 2025. Un passaggio importante che segna una transizione netta verso assistenti basati interamente sull’intelligenza artificiale generativa.

Disponibilità ancora limitata, ma il rollout è iniziato

Per il momento, le nuove funzioni sono in rilascio graduale, partendo dagli Stati Uniti. Anche se manca una data certa per l’arrivo in altri mercati, è solo questione di tempo. Come sempre, i test pubblici servono a rifinire il servizio prima di un lancio globale. Intanto, chi ha sottoscritto l’abbonamento Gemini Advanced può già iniziare a sperimentare le prime integrazioni con la fotocamera e lo schermo.