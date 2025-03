Auto, ancora trattative per il bando delle endotermiche

Recentemente è stato deciso di chiarire meglio la questione legata alle auto a combustione interna e il loro bando previsto per il 2035. Per questo il 5 marzo la Commissione Europea ha presentato il piano d’ azione per rilanciare il settore automobilistico europeo. Il Partito Popolare Europeo ha volute chiedere nuovamente di eliminare il bando delle auto endotermiche che era previsto per il 2035. Questa decisione è venuta in seguito ad una rivista più approfondita del piano di produzione delle auto a combustione interna.

All’ interno della bozza di legge c’ erano ancora delle questioni da chiarire e da approfondire meglio. Per questo motivo il PPE è tornato su questa vicenda in modo da chiarire le intenzioni dell’ Europa in questo settore. Infatti date le circostanze ed il progresso tecnologico il divieto imposto per il 2035 sembra quasi irrealizzabile. Questo è anche uno dei motivi per il quale è necessaria una rivisitazione più approfondita di questa situazione.

Auto, rivisitazione della bozza per il bando delle endotermiche

Data la posizione del PPE sembra ancora decisiva la questione del divieto delle auto endotermiche. Ci sono stati recenti sviluppi a partire dall’ incontro tra Commissione Europea e Industria in modo da definire in modo chiaro la legge definitiva. In queste situazioni c’è anche un problema legato alla politica poiché i vari stati spingono in modo da offrire la miglior situazione possibile alla popolazione. Sembra anche che la Commissione Europea voglia elargire degli incentivi per dare uno slancio alle auto elettriche. Ci saranno comunque delle multe in merito alle aziende che non rispettano le direttive dell’ UE anche se il tasso di emissione di CO 2 è stato rivisto. In questo momento il settore automotive è molto importante per il futuro del paese per cui le decisione dell’ UE prevedono anche le varie situazioni degli altri Stati.

Per cui il piano previsto dalla Commissione Europea ha ribadito quello che era stato detto in precedenza per cui le aziende si dovranno adattare alle nuove norme imposte.