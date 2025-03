Samsung Galaxy Watch7, il nuovo sconto per le OFFERTE di Primavera Amazon è da SOGNO

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere per l’acquisto di Samsung Galaxy Watch7 è fortemente più bassa del normale, in questo modo si ha la possibilità di mettere direttamente le mani su un prodotto dalla qualità superiore al normale, senza essere costretti ad investire troppo denaro per il suo acquisto finale. La variante in promozione su Amazon prevede una diagonale dello schermo di 44 millimetri con cinturino in silicone di colorazione Verde (o green).

Il sistema di controllo del dispositivo si affida direttamente alla presenza di due pulsanti fisici posti esattamente sul lato destro, con l’aggiunta del touchscreen, per un pannello AMOLED tra i migliori in circolazione, sia per colori, che per dettaglio e nitidezza complessiva della resa cromatica. La batteria è stata notevolmente migliorata rispetto al passato, sebbene integri ancora sistema operativo WearOS, abbiamo la possibilità di godere delle funzionalità del prodotto per un periodo leggermente più lungo, senza però raggiungere livelli particolarmente elevati.

Samsung Galaxy Watch7: l’offerta Amazon da non perdere

Acquistare un Samsung Galaxy Watch7 porta con sé un prezzo di partenza abbastanza elevato, sebbene comunque si tratti della variante solo bluetooth, ovvero la versione non compatibile con le eSIM. Il suo listino è di 349 euro, cifra che fortunatamente Amazon è stata in grado di abbassare notevolmente, sino a scendere a soli 279 euro, con spedizione a domicilio in tempi molto brevi. Lo potete ordinare qui.

La versione disponibile viene definita “Italiana”, per il semplice fatto che è stato appositamente progettato per essere utilizzato nel nostro paese, o in altre parole non è d’importazione. La ghiera in alluminio ne accresce indiscutibilmente l’appeal estetico, per un prodotto che presenta una corona circolare capace di aderire perfettamente al polso, mimetizzandosi con ogni outfit.