Offerte di primavera Amazon: la Soundcore Motion Boom costa solo 69 euro

Quale momento migliore se non le offerte di primavera per poter acquistare una cassa Bluetooth portatile da poter utilizzare al mare, in piscina o, semplicemente, per una festa in giardino? La Soundcore Motion Boom, progettata per essere una soluzione ideale per le avventure all’aria aperta, oggi è disponibile ad un prezzo imbattibile. Costa solamente 69 euro anziché 89 sul sito del colosso dell’e-commerce Amazon.

La soundcore Motion Boom non è una semplice cassa Bluetooth perché è stata progettata appositamente per rendere l’esperienza sonora perfetta e coinvolgente. Non a caso, l’altoparlante che è stato implementato dispone di driver con diaframmi in titanio che offre una musica con suono cristallino anche all’aperto e ad alto volume. Inoltre, questa cassa viene resa speciale grazie all’elevata capacità di riproduzione. E’ infatti possibile utilizzarla per ben 24 ore grazie alla batteria da 10.000 mAh. Nel caso in cui si volesse caricare altri dispositivi come lo smartphone, la Soundcore Motion Boom funge da powerbank grazie alla presenza della funzione di ricarica in uscita.

Soundcore Motion Boom su Amazon: potenza e audio perfetti

Naturalmente i punti di forza di questa cassa Bletooth non sono solamente quelli elencati finora. Con l’utilizzo dell’app Soundcore dedicata è possibile scegliere tra 4 opzioni di equalizzatore preimpostate. Soundcore Signature, Voice, Treble Boost o Balanced. Queste, al fine di offrire un’esperienza d’uso ottimale e coinvolgente, consentono di adattare l’ audio al contenuto che si ascolta.

Paura che la tua nuova cassa possa danneggiarsi in caso di pioggia o schizzi di acqua in piscina? Non c’è bisogno di preoccuparsi perché la Motion Boom è completamente impermeabile e può addirittura galleggiare in superficie, senza danneggiarsi, nel caso in cui dovesse cadere in acqua.

A differenza di altre casse Bluetooth, dunque, la soluzione Motion Boom è stata pensata per rispondere a diverse tipologie di esigenze e Amazon vuole andare contribuire offrendola a soli 69 euro.