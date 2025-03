Alfa Romeo Stelvio: la seconda generazione in arrivo con novità tecnologiche e un nuovo design

L’attesa per la seconda generazione della Alfa Romeo Stelvio è quasi finita. Anche se il suo debutto ufficiale è fissato per la fine del 2025, è già possibile vedere online le prime immagini spia. Esse infatti sono state scattate durante una sessione di test nel Nord Europa ed offrono uno spunto interessante sulle novità che caratterizzeranno questo SUV. Seppur, il modello sia ancora parzialmente camuffato, emergono dettagli chiave che suggeriscono un profondo cambiamento rispetto alla versione attuale. Il frontale, in particolare, sembra presentare una reinterpretazione moderna dell’iconico scudetto Alfa Romeo. Affiancato poi da fari sdoppiati che, secondo gli esperti, potrebbero ricordare il design della futura AlfaRomeo Junior. In più, il muletto appare leggermente più lungo, con un passo più ampio. Segno che il rinomato brand punta a un miglioramento in termini di spazio e comfort.

Tecnologia e motorizzazioni Green: il futuro dell’Alfa Romeo Stelvio è elettrico

Una delle novità più importanti riguarda la piattaforma che supporterà il nuovo modello. L’Alfa Romano Stelvio di seconda generazione infatti non sarà solo una semplice evoluzione di quella attuale. Ma adotterà la piattaforma STLA Large del Gruppo Stellantis. Ciò consentirà alla nuova Stelvio di abbracciare completamente l’elettrificazione, con motorizzazioni sia ibride che totalmente elettriche. Il SUV non sarà quindi solo un veicolo a combustione, ma offrirà anche versioni con motori a batteria. Rispondendo così alle nuove normative e alle richieste di sostenibilità. La possibilità di avere una versione Quadrifoglio con potenze fino a 1.000CV, anticipata dal precedente CEO Jean-Philippe Imparato, potrebbe essere una delle grandi sorprese per gli appassionati del marchio.

La tecnologia a bordo della nuova Stelvio non sarà da meno. Oltre alla scelta delle motorizzazioni, la nuova piattaforma STLA Large permetterà di montare batterie con capacità comprese tra 85 e 118kWh. Offrendo così autonomie che potrebbero raggiungere gli 800km. La possibilità di effettuare ricariche rapide, grazie alla tecnologia a 800V, è un altro aspetto che sottolinea l’orientamento verso un futuro sempre più verde. A bordo, l’ intrattenimento vedrà poi l’ introduzione di un display più grande. A testimonianza dell’impegno di Alfa Romeo nell’offrire un’esperienza di guida sempre più integrata e tecnologicamente avanzata. Insomma, il nuovo SUV promette di essere una delle novità più attese. Poiché in grado di combinazione le tradizioni del marchio con le richieste moderne di sostenibilità e innovazione.