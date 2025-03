NIO: insieme a CATL per la più grande rete di scambio di batterie

Si parla sempre di più di mobilità sostenibile e di nuovi veicoli a zero emissioni ma affinché possa esserci una vera e propria transizione è fondamentale che le aziende puntino l’attenzione su soluzioni più economiche ed efficienti. In tale prospettiva il costruttore automobilistico NIO ha deciso di dare il via a un accordo di collaborazione con l’azienda CATL.

Nell’ufficializzare la partnership, le due aziende hanno reso noto che porteranno avanti importanti progetti per la realizzazione di nuove soluzioni per modelli elettrici. Nello specifico, l’accordo prevede un investimento di circa 346 milioni di dollari da parte di CATL in NIO Power. Quest’ultima ben nota per essere l’unità della casa automobilistica cinese progettata per lo scambio batterie. Non a caso, NIO e CATL puntano a realizzare la rete di scambio batterie più grande e efficiente al mondo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi.

NIO e CATL: insieme per la mobilità sostenibile

I progetti che la casa automobilistica NIO sta portando avanti sono davvero tante e l’annuncio della partnership con CATL non può che rappresentare un nuovo obiettivo verso soluzioni innovative per il settore delle quattro ruote.

Non dimentichiamo che i prossimi modelli della gamma Firefly dell’azienda cinese saranno basati sullo standard Choco-SEB di CATL. Oltre a ciò, a contraddistinguere questi nuovi veicoli sarà proprio la compatibilità con le stazioni di scambio di quinta generazione del marchio NIO.

A tal proposito è importante ricordare che i modelli del marchio Firefly disporranno del sistema Choco-SEB di CATL, non compatibile con le stazioni di scambio di cui dispone attualmente il costruttore NIO. Di conseguenza, le aziende hanno reso noto che i modelli del marchio automobilistico NIO utilizzanno la rete esistente, mentre Firefly entrerà nel sistema Choco. Quest’ultima, nello specifico, permetteranno la sostituzione delle batterie in soli 100 secondi, con una capacità massima giornaliera che arriverà a ben 822 scambi.