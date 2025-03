Apple: novità e prime immagini di iPhone 17

Le ultime indiscrezioni su iPhone 17 stanno facendo il giro del web, confermando quanto atteso dai fan di Apple. Nuove immagini di dispositivi dummy mostrano la gamma completa: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e Pro Max. I modelli, basati su rendering e schemi CAD, suggeriscono un design definitivo con dettagli che rivelano dimensioni e posizionamenti innovativi.

iPhone 17: Il Futuro del Design Apple

Il noto leaker australiano Sonny Dickson ha condiviso nuove immagini di dispositivi “dummy” dei vari modelli di iPhone 17, fornendo preziosi dettagli sui design per la prossima gamma. Questi modelli, utilizzati dai produttori di accessori, mostrano un layout rinnovato con bordi arrotondati, moduli fotografici integrati e una dynamic island rivisitata. Le riproduzioni sembrano confermare che il design trapelato, basato su schemi e renderings precedenti, sia oramai definitivo e pronto per la produzione di massa.

Tra le novità, l’iPhone 17 Air si distingue per la sua sottigliezza, pur includendo il pulsante Action e mantenendo il supporto a MagSafe. Diversamente, il modello standard riprende l’aspetto degli attuali modelli, mentre le versioni iPhone 17 Pro e Pro Max presentano un modulo fotografico posteriore allungato, con tre obiettivi e un flash LED. Alcuni rendering indicano anche modifiche ergonomiche e una riduzione della dimensione della Dynamic Island, suggerendo maggiore comodità, oltre ad un design più compatto.

Le indiscrezioni, però, non si fermano solamente al design. Infatti, il comparto hardware potrebbe essere rivoluzionato grazie all’adozione del nuovo chip A19 Pro. I modelli di punta, inoltre, vedranno miglioramenti nel comparto fotografico, con una nuova lente periscopica e un sensore principale più ampio. Un ulteriore dettaglio riguarda la posizione della fotocamera frontale, spostata sul lato sinistro nel caso del modello Air, in netta differenza rispetto agli altri modelli della gamma. In aggiunta, il supporto al Wi-Fi 7 promette prestazioni di rete superiori.

Le anticipazioni raccolte confermano la volontà di Apple di offrire una gamma versatile, in grado di soddisfare esigenze diverse senza rinunciare a funzionalità chiave come MagSafe. Con il lancio ufficiale previsto per settembre, i consumatori avranno diverse opzioni tra le quali scegliere: dal dispositivo estremamente compatto a versioni più robuste.