Piaggio Medley, debutta la versione con motore da 200 cc Euro 5+

Le novità importanti non arrivano solamente dal settore automotive e oggi parliamo proprio di una novità che il mondo delle due ruote. Non a caso, infatti, l’azienda motociclistica Piaggio attira l’attenzione degli utenti con il debutto ufficiale del suo scooter Medley. Modello che, per questo 2025 iniziato da ormai tre mesi circa, si presenta con una vera e propria ottimizzazione.

Non a caso, infatti, il costruttore ha deciso di implementare su questo modello la nuova motorizzazione 200, andando a portare sul mercato una versione che va ad aggiungersi a quella da 125 cc. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono emersi nelle scorse ore.

Piaggio Medley 200: i dettagli sul nuovo scooter

A rendere unico questo nuovo progetto del costruttore Piaggio, la presenza di un motore monocilindrico da 17,7 CV e 16,5 Nm di coppia. Grazie a una scelta così dettagliata, dunque, il Medley 200 è in grado di regalare agli utenti un’esperienza di guida entusiasmante e coinvolgente. Parliamo di un Euro 5+ con consumi che si attestano a 2,6 litri per 100 km, mentre in merito alle emissioni il costruttore rende noto un numero pari a 61 g/km di CO2.

Tutti gli appassionati di due ruote che vogliono procedere con l’acquisto del nuovo Piaggio Medley 200 possono scegliere tra la variante Medley e Medley S. Nello specifico, la Medley è disponibile nelle colorazioni Grigio Astrale e il Nero Abisso, con finiture dei cerchi e del maniglione in colore grigio astrale e nero abisso. La variante Medley S, invece, viene offerta con finiture nere e diverse varianti cromatiche come nero meteora e blu ardesia.

In molti, giunti a questo punto, si staranno chiedendo qual è il prezzo che il costruttore ha deciso di stabilire per questo nuovo Piaggio Medley 200. Secondo quanto dichiarato, il prezzo di partenza è di 3.999 euro. Non dimentichiamo che la versione S è presente la piattaforma multimediale che consente all’utente di collegare il sistema di bordo con lo smartphone.