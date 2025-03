Google aggiorna Gmail: l’AI faciliterà la ricerca di email rilevanti

Google ha deciso di aggiornare Gmail introducendo una nuova funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale per permettere agli utenti di ottenere risultati ottimizzati durante la ricerca. Finora la ricerca tra email ha previsto l’inserimento di parole chiave e ha restituito un elenco cronologicamente ordinato delle mail ricevute ma grazie all’AI sarà possibile ottenere dei risultati ancora più pertinenti.

L’aggiornamento, già annunciato da Google, sarà disponibile su tutti i dispositivi Android e iOS e sulla versione web. Attualmente la novità è in fase di distribuzione ma gli utenti in possesso di account aziendali dovranno attendere prima di poter ricevere la novità. Google non ha fornito una data entro la quale anche questi ultimi utenti potranno sfruttare la funzione ma coloro che hanno già ricevuto l’aggiornamento potranno personalizzare l’account così da poter effettuare ricerche tra le mail e visualizzarle nella maniera tradizionale o selezionare la modalità “più rilevante”.

Gmail accoglie la nuova funzione per la ricerca delle mail “più rilevanti”

Accedendo al proprio account Gmail e selezionando l’opzione “più rilevante“, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, Google permetterà agli utenti di risparmiare tempo e trovare facilmente le mail a cui sono interessanti. I risultati saranno proposti tenendo conto di più parametri, tra i quali: le email più visualizzate, la frequenza con la quale si interagisce con determinati contatti e la data di ricezione.

Considerando dettagli come quelli appena elencati, il tool sarà in grado di offrire agli utenti una panoramica ben precisa delle mail ricevute così da consentire loro di non perdere tempo nella ricerca. La funzione potrà comunque essere disattivata facilmente da ognuno, così da mantenere invariata l’opzione di visualizzazione finora utilizzata, che mostra le mail più recenti in alto procedendo con l’elenco in ordine cronologico.

La novità si pone l’obiettivo di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per facilitare la quotidianità di ognuno di noi, offrendo così un supporto che potrebbe rivelarsi più utili ed efficiente di quanto immaginiamo.