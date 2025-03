Coco, Pixar e Disney al lavoro su un nuovo film d’animazione

Disney ha annunciato che nel 2029 uscirà nelle sale il sequel di un film d’animazione molto atteso dai fan. La Pixar realizzerà un nuovo capitolo di Coco e a darne conferma è Bob Iger, CEO di Disney, in occasione dell’assemblea annuale dedicata agli azionisti.

Intitolato provvisoriamente “Coco 2“, il film sarà diretto dai registi del capostipite uscito nel 2017. Il regista Lee Unkrich (noto per “Coco” e “Toy Story 3“) sarà affiancato dal co-regista Adrian Molina (“Coco“). Oscar Mark Nielsen (già produttore di “Toy Story 4” e “Inside Out 2“) si occuperà della produzione.

Stando a quanto dichiarato da Bob Iger, questo nuovo capitolo è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo ma ci sono alcuni capisaldi che lo contraddistingueranno. Il film d’animazione sarà caratterizzato da umorismo, cuore e avventura, elementi che hanno reso un successone il primo Coco. Purtroppo, non sono disponibili ulteriori dettagli ma siamo certi che ulteriori informazioni verranno fornite nel corso dei prossimi mesi.

Ricordiamo che la storia narrata da Coco nel 2017 è stata apprezzata a livello internazionale per i temi trattati e la messa in scena del mondo ultraterreno. Disney e Pixar si sono ispirati alla festività messicana nota come il Dìa de Los Muertos che ha componenti di forte spiritualità e simbolismo nella cultura messicana.

La trama segue le avventure di Miguel, un ragazzino appassionato di musica ma che non può suonare liberamente per via di un divieto secolare che vige nella sua famiglia. A causa di una serie di vicissitudini, il protagonista viene trasportato nel mondo dei defunti e dovrà trovare il modo per tornare nella terra dei vivi prima che sia troppo tardi. Per sua fortuna, a dargli una mano ci sarà il suo trisavolo Héctor, un musicista che rischia di venire dimenticato dalla sua famiglia. Insieme, riusciranno a riportare Miguel a casa e fargli vivere appieno la sua passione per la musica.

Il successo di Coco è stato dirompente tanto da consentire alla pellicola di vincere due premi Oscar per il Miglior Film d’Animazione e la Miglior Canzone Originale. Non sono mancati altri riconoscimenti come un Golden Globe come Miglior Film d’Animazione oltre ad un BAFTA nella stessa categoria. Ne consegue che le aspettative su Coco 2 sono estremamente elevate e siamo molto curiosi di scoprire quali avventure ci aspetteranno in questo nuovo capitolo.