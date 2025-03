Scooter Piaggio Beverly 310: potenza e stile per dominare la strada

Il Piaggio Beverly 310 arriva sul mercato. Le sue caratteristiche e le migliorie puntano a conquistare sia coloro che hanno apprezzato il modello Piaggio in passato, sia una nuova clientela. Il nuovo propulsore da 310 cc segna un’evoluzione importante. Grazie ai 27,7 CV e alla coppia massima di 29,5 Nm, garantisce infatti una ripresa scattante e una marcia fluida. Lo scooter Piaggio diviene così ancor più adatto al traffico urbano o i percorsi extraurbani. Un motore di media cilindrata può davvero fare la differenza? Beh, sì. La maggiore potenza non solo rende la guida più divertente, ma consente di affrontare ogni tratto con sicurezza e tranquillità. Anche quando si viaggia in due, il Piaggio Beverly mantiene la sua stabilità e comodità. Le sue prestazioni dinamiche sono il risultato di tecnologie avanzate, come l’iniezione elettronica e il raffreddamento a liquido, che lo rendono brillante ma progressivo. Insomma, il Beverly 310 ti fa godere ogni istante su strada.

Eleganza e comfort su ogni strada grazie alla nuova versione dello scooter Piaggio

Piaggio ha saputo unire stile e funzionalità in un unico modello e il Beverly 310 ne è la dimostrazione. Il design elegante con la sua iconica cravatta a V sul frontale e il posteriore slanciato, si sposa con dettagli sofisticati, come la sella con cuciture bicolori. Tutto parla di raffinatezza e attenzione ai particolari, mentre la scelta tra la versione più sobria o la sportiva Beverly S, permette di adattarsi ai gusti di chi lo guida.

E poi, c’è il comfort. Più potenza non significa dover rinunciare a nulla. Il telaio ben bilanciato e le ruote di grande diametro garantiscono stabilità e controllo, anche nelle curve più impegnative. La strumentazione digitale da 5,5” offre tutte le informazioni a portata di mano, e con il sistema keyless, ogni funzione è gestibile senza estrarre la chiave. L’ergonomia ottimizzata fa sì che ogni viaggio, breve o lungo, sia sempre un piacere. Il Beverly 310 di Piaggio non è solo uno scooter qualunque, è una promessa di mobilità pensata per chi vuole di più in ogni istante.