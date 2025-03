Motorola Razr 60 con scocca in legno appare in un primo video

L’adozione di nuovi materiali da parte delle aziende durante la produzione di smartphone di nuova generazione desta sempre molta curiosità tra gli utenti. Basti pensare al successo riscosso da Apple con il lancio del primo iPhone con telaio in titanio, materiale apprezzato da un’ampia porzione di pubblico e adottato di conseguenza anche da Samsung. L’acciaio resta comunque la materia più impiegata dai colossi ma Motorola potrebbe avere un’opzione del tutto differente, seppur già impiegata in passato: il legno.

L’azienda è già impegnata nella messa a punto del suo prossimo smartphone pieghevole, il Motorola Razr 60, e alcune indiscrezioni riguardo le sue peculiarità sono già trapelate in rete ma la più interessante arriva tramite un video condiviso dal leaker Evan Blass, il quale permette di osservare il presunto smartphone in ogni sua angolazione.

Motorola Razr 60 si mostra in un video con scocca in legno e design davvero interessante

Il video condiviso dal leaker Evan Blass offre una panoramica completa sul Motorola Razr 60, che appare dotato di una struttura decisamente interessante. Dalle immagini il materiale impiegato sembrerebbe essere il legno ma non è chiaro se si tratti effettivamente di legno o soltanto di una sua riproduzione fittizia ma particolarmente convincente. La possibilità che Motorola impieghi il legno per realizzare il suo smartphone non è però così remota, soprattutto se considerati i precedenti, come il lancio di Moto X, costituito da legno vero.

Sicuramente per l’azienda la realizzazione di uno smartphone simile potrebbe rappresentare una sfida non indifferente ma è ancora troppo presto per avanzare ipotesi. Le anticipazioni emerse a riguardo fanno riferimento esclusivamente a quella che potrebbe essere la sua scheda tecnica, senza citare quelli che saranno i materiali effettivamente impiegati dall’azienda. Sarà quindi necessario attendere l’emergere di ulteriori informazioni prima di scoprire le intenzioni di Motorola e poter riflettere su quelli che potrebbero essere i problemi di uno smartphone in legno.