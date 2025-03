Amazon, novità per la trasmissione di contenuti sui Kindle

Novità importanti in arrivo per tutti gli utenti che usano abitualmente un dispositivo Kindle di Amazon. Un lettore di libri elettronici messo sul mercato dal colosso dell’e-commerce che ha conquistano milioni di utenti in tutto il mondo. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, Amazon avrebbe annunciato l’arrivo di alcuni cambiamenti per quanto riguarda l’invio dei contenuti su tali device.

L’azienda multinazionale di Seattle, dunque, ha reso noto che a partire dal 1° aprile 2025, sarà indispensabile procedere con un’email completa nonostante finora fosse consentito l’utilizzo di semplici domini o di indirizzi parziali. Ma in concreto, cosa significa tutto ciò? Scopriamolo insieme nel corso di questo nuovo articolo.

Amazon Kindle: novità dal 1° aprile 2025

Sono milioni ormai gli utenti che hanno deciso di scegliere un’alternativa ai classici libri cartacei grazie al debutto sul mercato dei dispositivi Kindle. La novità annunciata da Amazon, che entrerà in vigore dal 1° aprile 2025, riguarda dunque la possibilità di accedere ai contenuti utilizzando indirizzi parziali o domini.

Ciò significa che tale procedura non sarà più consentita e l’unica alternativa valida diventa l’utilizzo di un indirizzo e-mail completo. Tale cambiamento naturalmente non andrà a cambiare le abitudini di tutti gli utenti ma riguarderà in particolare coloro che inviano contenuti a più dispositivi Kindle contemporaneamente. Pensiamo alla condivisione che viene effettuare tra educatori e professori con i propri alunni oppure a professionisti che devono condividere materiale con i propri colleghi.

In tal caso, pertanto, la procedura di condivisione da parte dell’educatore sarà più lenta rispetto a come avveniva in passato. La novità che Amazon introdurrà a breve richiede infatti che ciascun dispositivo dovrà inserire un indirizzo email dedicato per poter ricevere il contenuto Kindle.

Chiaramente la decisione del colosso non è del tutto casuale ma ha lo scopo di contrastare le sempre più diffuse pratiche di pirateria, così da proteggere tutti i contenuti protetti da copyright.