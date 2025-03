iPhone pieghevole con cerniera in metallo liquido e tanta attenzione all’efficenza

Il primo iPhone pieghevole continua a prendere forma, e a quanto pare Apple ha deciso con che materiale costruire uno degli elementi più delicati del dispositivo: la cerniera. A rivelarlo è l’analista Ming-Chi Kuo, secondo cui Cupertino avrebbe puntato su una lega di metallo liquido, una scelta che suona ambiziosa. Il motivo? Questo materiale dovrebbe garantire al tempo stesso resistenza meccanica e una piega quasi invisibile sul display, un risultato non semplice da ottenere nei dispositivi foldable.

Non è la prima volta che Apple si affaccia su questo tipo di tecnologia: il metallo liquido è già stato usato in passato per piccoli componenti come l’espulsore della SIM. Ma qui si parla di tutt’altra scala e complessità. Secondo Kuo, l’azienda incaricata della fornitura è la cinese Dongguan EonTec, che sarebbe anche l’unico fornitore selezionato.

Display driver più efficiente, autonomia al centro

Parallelamente, dal blog coreano Naver arriva un’altra indiscrezione interessante: i team Apple sarebbero al lavoro per affinare il circuito integrato del display, noto come DDI (Display Driver IC). L’obiettivo è duplice: rendere l’iPhone pieghevole il più sottile possibile e, allo stesso tempo, assicurare un consumo energetico contenuto, così da non compromettere l’autonomia.

Il DDI ha un ruolo cruciale: è il ponte tra il cervello del telefono (il chip) e il display, traducendo i segnali digitali in impulsi analogici che accendono i pixel. Un componente efficiente significa meno calore, meno batteria consumata e margini più ampi per contenere spessori. In un dispositivo pieghevole, dove lo spazio interno è limitato, ogni millimetro risparmiato conta.

Tutti i dettagli trapelati finora

Stando ai rumor, il primo pieghevole di Apple dovrebbe avere un display interno da 7,8 pollici – senza piega visibile – e uno schermo esterno da circa 5,5 pollici. Da chiuso, lo spessore dovrebbe aggirarsi intorno ai 9-9,5 mm, mentre da aperto scenderebbe sotto i 5 mm. Struttura in titanio, per garantire robustezza, e appunto una cerniera in metallo liquido, a conferma che Apple non vuole compromessi sulla resistenza.

Sul fronte fotocamere si parla di due sensori posteriori e una selfie cam utilizzabile in entrambe le modalità. Sorprende però la presunta assenza del Face ID: al suo posto dovrebbe tornare il Touch ID, integrato nel tasto di accensione, una soluzione meno ingombrante ma comunque sicura.

Per la batteria, si punterebbe su una densità energetica molto elevata, proprio per ovviare alla mancanza di spazio interno. A tal proposito, il futuro iPhone Slim o Air sarà un banco di prova: la sua batteria ultracompatta farà da apripista a quella dell’iPhone pieghevole.

Se tutto questo verrà confermato, ci aspetta un dispositivo pensato per chi cerca innovazione senza sacrificare affidabilità, con l’ambizione – tutta Apple – di entrare nel mercato dei pieghevoli solo quando è pronta a fare la differenza.