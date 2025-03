Truffa architettata tramite e-mail: il messaggio svuota il conto corrente

Le truffe continuano a girare e in queste ore gli utenti ne hanno segnalate altre. Secondo quanto riportato, una truffa avrebbe addirittura derubato le persone che ora temono che il fenomeno dilaghi.

Truffa in corso e problemi per gli utenti: ecco cosa sta succedendo in posta elettronica negli ultimi giorni

Questo è il testo che sta girando tramite e-mail e che le persone stanno additando giustamente come truffa. Fate molta attenzione:

“Ciao. Come stai Sono una signora appassionata con una figura snella.

Sto cercando qualcuno per attività da praticare insieme.

Siete in grado di implementarlo immediatamente?

In previsione dell’incontro, dimmi il mio nickname OpalSoul sul sito!”

Questo invece è un altro messaggio molto pericoloso da tenere sott’occhio, il quale sta mettendo in ginocchio gli utenti che credono di aver ricevuto un’opportunità:

“RIMBORSO 50% PERDITE PRIMI 7 GG

+ 5€ A SETTIMANA PER SEMPRE!! (Cod. SPORT50)

Per i nuovi iscritti online Skiller.it riserva un esclusivo bonus benvenuto scommesse inserendo il cod. SPORT50 in fase di registrazione:

rimborso del 50% sulle perdite* generate giocando alle scommesse sportive per la prima settimana fino ad un massimo di 50€

EXTRABONUS* di 5€ a settimana PER SEMPRE!!

Iscriviti dal link qui sotto o inserisci al momento dell’iscrizione il codice bonus SPORT50, ed avrai diritto al Bonus Benvenuto ed all’EXTRABONUS di 5€ a settimana per sempre!!

RICORDATI SEMPRE DI CONTROLLARE IL CODICE PROMOZIONALE

AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE.

REGISTRATI

*T&C cliccando qui o alla pagina promozioni

Se sei appassionato di giochi da CASINO scopri il BONUS DI BENVENUTO che ti riconosce il 100% delle prime TRE RICARICHE fino a 1.500€ e fino a 150 FREE SPINS con il codice SKILLER100

REGISTRATI

Se sei appassionato di Bingo Skiller REGALA FINO A 30€ (30% prima ricarica) per provare la migliore sala bingo in circolazione. Inserisci il codice bonus BBINGO1 al momento della registrazione

REGISTRATI

Visita la nostra pagina promozioni per scoprire tutti i nostri bonus.

VEDI TUTTE LE PROMOZIONI“.